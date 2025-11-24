 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusų smūgis Charkive: žuvo 4 žmonės, dar 17 buvo sužeisti

2025-11-24 07:08 / šaltinis: BNS
2025-11-24 07:08

Per Rusijos dronų smūgį antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive žuvo keturi žmonės ir 17 buvo sužeisti, pranešė miesto meras.

Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai (nuotr. Telegram)
13

Per Rusijos dronų smūgį antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive žuvo keturi žmonės ir 17 buvo sužeisti, pranešė miesto meras.

1

Ataka surengta, JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnams susirinkus Ženevoje aptarti pasiūlymo, kaip užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą Ukrainoje, kuris prasidėjo Rusijai pradėjus plataus masto invaziją.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu žinoma, kad buvo sužeista 17 žmonių. Keturi žmonės žuvo“, – platformoje „Telegram“ apie vakare įvykdytą smūgį pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas. 

„Aplinkybės yra išties siaubingos, kai, nepaisant derybų, Rusijos kariai puola civilinius objektus, civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius pastatus, kai žūsta žmonės – tai siaubinga“, – teigė I. Terechovas.

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas padėtį apibūdino kaip „masinę ataką“. 

Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dronų smūgis dviejuose Charkivo rajonuose sukėlė gaisrus ir sugriovė pastatus.

„Degė trys gyvenamieji pastatai ir infrastruktūros objektas“, – teigiama pranešime.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Ukrainos delegacijos vadovas Andrijus Jermakas sekmadienį Ženevoje vykusiose derybose skelbė apie pasiektą pažangą. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą karo užbaigimo. 

Tačiau Kyjivas siekia, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.

