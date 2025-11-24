Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje prekybos klausimais

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), taryboje ministrai aptars vykstančių ES prekybos derybų su Indija, Pietryčių Azijos šalimis, Jungtiniais Arabų Emyratais, Ukraina bei kitais partneriais pažangą.
Ministrai taip pat kalbės apie ES prekybinių ryšių diversifikavimą, jautrių sektorių apsaugą, išsamios ir visapusiškos laisvos prekybos erdvės (DCFTA) su Ukraina atnaujinimą ir muitų Rusijai bei Baltarusijai sugriežtinimą.
„Taryboje taip pat daug dėmesio bus skiriama atsako priemonėms į Kinijos eksporto ribojimus ir jų neigiamo poveikio sumažinimui ES ekonominiam saugumui, svarstomos ES atsparumo stiprinimo priemonės, tiekimo grandinių diversifikavimo ir ekonominio saugumo užtikrinimo klausimai“, – teigiama URM pranešime spaudai.
Ministrai taryboje taip pat įvertins pasiekto ES–JAV susitarimo įgyvendinimo procesą. Europos Komisija pristatys metines ataskaitas dėl prekybos politikos įgyvendinimo bei supaprastinimo. Lietuva informuos tarybą apie Baltarusijos vykdomas hibridines atakas.
