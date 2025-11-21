Budrys sukritikavo Trumpo „taikos planą“: „Jei nėra tarptautinės atsakomybės, apie ką jie kalba?“

Žymiuosiuose 28 punktuose Kęstutis Budrys pasigenda pagrindinių principų, kaip ne tik sustabdyti karą, bet ir užtikrinti Rusijos atsakomybę už pradėtą karą ir jame įvykdytus nusikaltimus.
„Žiūrint į tuos 28 punktus, pavadinkime šį dokumentą penu apmąstymams, nėra daug dalykų, apie kuriuos reikėtų galvoti“, – GSSC konferencijoje kalbėjo K. Budrys.
„Man labiau rūpi absoliutus pagrindinių tarptautinio principų lygiagretumas nei gynyba apskritai.
Tai susiję su Ukrainos vientisumu, teritorijų atidavimu Rusijai. Ar tai vis dar veikia, ar mes Ukrainą saugome nuo kitų, ar ne?“ – kalbėjo ministras.
Jis atkreipė dėmesį tokius „taikos plano“ punktus, kaip Ukrainos suverenumo užtikrinimas arba Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apribojimas iki 600 tūkst.
„[Ukraina] vis dar suvereni, tad ar mes suverenitetą kažkaip sumažinsime savo sprendimais? Ar skubėdami formuoti Europos saugumą per susitarimus manome, kad tai užkirs kelią karui ir jį sustabdys?“ – klausė K. Budrys.
Ministras pasigedo sąlygų, reikalaujančių Rusijos atsakomybės tarptautiniu mastu. K. Budrys pabrėžė, kad plane turi būti tokie punktai kaip Rusijos atsakomybė už Ukrainoje padarytus karo nusikaltimus.
„Jei nėra tarptautinės atsakomybės, apie ką jie (amerikiečiai – red. past.) kalba?“ – kėlė klausimą K. Budrys.
„Kaip mes galime manyti, kad bus sukurta sistema, pavyzdžiui, tinkamai kovai ir visapusiškai visuomenės apsaugai? Aš labiau susirūpinęs šiais principais.
Žinau, ką mes darome čia, bet yra svarbesnių dalykų, kurie mums kelia klausimų, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje“ – dėstė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Paviešinti visi „taikos“ plano punktai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žiniasklaidoje ir viešose diskusijose jau viešinamas pats „planas“. Kol kas tai yra neoficiali informacija, tačiau šį planą paviešino ir ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN, cituodama Ukrainos parlamentarus:
1. Bus patvirtintas Ukrainos suverenitetas.
2. Tarp Rusijos, Ukrainos ir Europos bus sudarytas visapusiškas ir išsamus susitarimas dėl nepuolimo. Visi pastarųjų 30 metų nesutarimai bus laikomi išspręstais.
3. Išsakoma viltis, kad Rusija nepretenduos į kaimynines šalis (jų teritorijas), o NATO nebesiplės.
4. Bus surengtas dialogas tarp Rusijos ir NATO, kuriam tarpininkaus JAV, siekiant išspręsti visus saugumo klausimus ir sudaryti sąlygas deeskalavimui, kad būtų užtikrintas globalus saugumas ir padidintos bendradarbiavimo ir būsimo ekonominio vystymosi galimybės.
5. Ukraina gaus patikimas saugumo garantijas.
6. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų skaičius bus ribojamas iki 600 000 žmonių.
7. Ukraina sutinka įtvirtinti savo konstitucijoje, kad ji neprisijungs prie NATO, o NATO sutinka įtraukti į savo įstatus nuostatą, kad Ukraina nebus priimta ateityje.
8. NATO sutinka nedislokuoti kariuomenės Ukrainoje.
9. Europos naikintuvai bus dislokuoti Lenkijoje 10. JAV saugumo garantija:
▪️ JAV gaus kompensaciją už garantiją
▪️ Jei Ukraina įsiverš į Rusiją, ji praras (saugumo) garantiją
▪️ Jei Rusija įsiverš į Ukrainą, be ryžtingo koordinuoto karinio atsako, bus atkurtos visos globalios sankcijos, naujų teritorijų pripažinimas ir visos kitos šio susitarimo lengvatos bus panaikintos
▪️ Jei Ukraina be priežasties paleis raketą į Maskvą ar Sankt Peterburgą, saugumo garantija bus laikoma negaliojančia
11. Ukraina turi teisę į narystę ES ir gaus trumpalaikį patekimą į Europos rinką, kol šis klausimas bus svarstomas.
12. Galingas globalus priemonių paketas Ukrainos atkūrimui, apimantis, bet neapsiribojantis:
a. Ukrainos plėtros fondo įkūrimas investicijoms į sparčiai augančias pramonės šakas, įskaitant technologijas, duomenų apdorojimo centrus ir dirbtinį intelektą
b. JAV bendradarbiaus su Ukraina siekdamos bendrai atkurti, plėtoti, modernizuoti ir eksploatuoti Ukrainos dujų infrastruktūrą, įskaitant dujotiekius ir saugyklas
c. Bendros pastangos atkurti karo nuniokotas teritorijas, siekiant atstatyti, rekonstruoti ir modernizuoti miestus ir gyvenamuosius rajonus
d. Infrastruktūros plėtra
e. Naudingosios iškasenos ir gamtiniai ištekliai
f. Pasaulio bankas parengs specialų finansavimo paketą, skirtą šiems veiksmams paspartinti
13. Rusija bus reintegruota į pasaulio ekonomiką:
a. Sankcijų panaikinimas bus aptariamas ir suderinamas etapais ir individualiai
b. JAV sudarys ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo susitarimą, siekdamos abipusio vystymosi energetikos, gamtinių išteklių, infrastruktūros, dirbtinio intelekto, duomenų apdorojimo centrų, retųjų žemių metalų gavybos Arktyje ir kitų abipusiai naudingų verslo galimybių srityse.
c. Rusija bus pakviesta grįžti į G8
14. Įšaldytos lėšos bus panaudotos taip: 100 mlrd. JAV dolerių įšaldytų Rusijos aktyvų bus investuota į JAV vadovaujamas pastangas atkurti ir investuoti į Ukrainą. JAV gaus 50 proc. pelno iš šio projekto. Europa pridės 100 mlrd. JAV dolerių, kad padidintų investicijų, skirtų Ukrainos atstatymui, apimtį. Įšaldytos Europoje lėšos bus „atšildytos“. Likusi įšaldytų Rusijos lėšų dalis bus investuota į atskirą JAV ir Rusijos investicinį instrumentą, kuris įgyvendins bendrus projektus tam tikrose srityse. Šis fondas bus skirtas santykių stiprinimui ir bendrų interesų didinimui, siekiant sukurti stiprią motyvaciją negrįžti prie konflikto.
15. Bus sukurta bendra JAV ir Rusijos darbo grupė saugumo klausimais, siekiant skatinti ir užtikrinti visų šio susitarimo nuostatų vykdymą.
16. Rusija įstatymiškai įtvirtins politiką nepulti Europos ir Ukrainos.
17. JAV ir Rusija susitars pratęsti branduolinio ginklo neplatinimo ir kontrolės sutartis, įskaitant START-1 sutartį.
18. Ukraina sutinka būti branduolinio ginklo neturinčia valstybe pagal Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo.
19. Zaporižios atominė elektrinė bus paleista prižiūrint TATENA, o pagaminta elektros energija bus paskirstyta po lygiai tarp Rusijos ir Ukrainos – 50:50.
20. Abi šalys įsipareigoja įgyvendinti švietimo programas mokyklose ir visuomenėje, skirtas supratimui ir tolerancijai įvairioms kultūroms bei rasizmo ir prietarų pašalinimui:
a. Ukraina priims ES taisykles dėl religinės tolerancijos ir kalbinės mažumos apsaugos
b. Abiejų šalių susitarimu bus panaikintos visos diskriminacinės priemonės ir užtikrintos Ukrainos ir Rusijos žiniasklaidos bei švietimo teisės
c. Visa nacių ideologija ir veikla turi būti atmesta ir uždrausta
21. Teritorijos:
a. Krymas, Luhanskas ir Doneckas bus pripažinti de facto Rusijos teritorijomis, įskaitant JAV
b. Chersonas ir Zaporižia bus įšaldytos pagal kontaktinę liniją, o tai reikš de facto pripažinimą pagal kontaktinę liniją
c. Rusija atsisako kitų teritorijų, kurias ji kontroliuoja už penkių regionų ribų
d. Ukrainos pajėgos bus išvestos iš dalies Donecko srities, kurią jos dabar kontroliuoja, ir ši išvedimo zona bus laikoma neutraliu demilitarizuotu buferiniu regionu, tarptautiniu mastu pripažintu kaip Rusijos Federacijai priklausanti teritorija. Rusijos pajėgos neįeis į šią demilitarizuotą zoną.
22. Sutarus dėl būsimų teritorinių susitarimų, Rusija ir Ukraina įsipareigoja nekeisti šių susitarimų jėga. Bet kokios saugumo garantijos nebus taikomos, jei bus pažeistas šis įsipareigojimas.
23. Rusija netrukdys Ukrainai naudoti Dniepro upę komercinei veiklai, ir bus pasiekti susitarimai dėl laisvo grūdų gabenimo Juodosios jūros keliu.
24. Bus įsteigtas humanitarinis komitetas atvirų klausimų sprendimui:
a. Visi likę belaisviai ir kūnai bus apsikeisti pagal principą „visi už visus“
b. Visi sulaikyti civiliai ir įkaitai bus grąžinti, įskaitant vaikus
c. Bus įgyvendinta šeimų susijungimo programa
d. Bus imtasi priemonių, siekiant palengvinti konflikto aukų kančias
25. Ukraina surengs rinkimus po 100 dienų.
26. Visos konflikto šalys gaus visišką amnestiją už veiksmus karo metu ir sutiks ateityje nereikšti pretenzijų ir nenagrinėti skundų.
27. Šis susitarimas bus teisiškai privalomas. Jo vykdymą kontroliuos ir užtikrins Taikos taryba, kuriai vadovaus prezidentas D. Trumpas. Už pažeidimus bus numatytos sankcijos.
28. Kai visos šalys sutiks su šiuo memorandumu, ugnies nutraukimas įsigalios iš karto, kai abi šalys pasitrauks į sutartas numatytas teritorijas, kad pradėtų vykdyti susitarimą.
