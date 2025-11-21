 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Daina apie Dianos Nausėdienės kalbą užkūrė internetą: „Geriausia matyta interpretacija“

2025-11-21 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 13:02

Dianos Nausėdienės kalba ir toliau kelia aistras – socialiniuose tinkluose plinta įrašas, kuriame pirmosios ponios pasakyti žodžiai, sukėlę daugybę klausimų, virto daina. 

Dianos Nausėdienės kalba ir toliau kelia aistras – socialiniuose tinkluose plinta įrašas, kuriame pirmosios ponios pasakyti žodžiai, sukėlę daugybę klausimų, virto daina. 

6

Socialiniame tinkle „Instagram“ internautai vienas po kito dalijasi plintančiu įrašu. 

Masiškai plinta įrašas

Jame D. Nausėdienės kalba tapo daina. 

Išvydę šį įrašą, internautai prapliupo juokais ir neslėpė pagyrų kūrinio autoriams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano naujas skambučio tonas“, – rašė vienas internautas. 

„Kol kas geriausia matyta interpretacija!“ – pridūrė kita.

Primename, kad vaizdo įraše užfiksuota D. Nausėdienės kalba sukėlė aštrias diskusijas.

Ypač ilga pauzė bei nepakankamai sklandi kalbos eiga tapo pagrindu įvairiems atsiliepimams: nuo kritiškų komentarų iki satyrinių ar humoristinių interpretacijų.

D. Nausėdienės kalbą klausykite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

 

 

Į viršų