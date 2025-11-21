Daina apie Dianos Nausėdienės kalbą užkūrė internetą: „Geriausia matyta interpretacija“

Socialiniame tinkle „Instagram“ internautai vienas po kito dalijasi plintančiu įrašu.
Masiškai plinta įrašas
Jame D. Nausėdienės kalba tapo daina.
Išvydę šį įrašą, internautai prapliupo juokais ir neslėpė pagyrų kūrinio autoriams.
„Mano naujas skambučio tonas“, – rašė vienas internautas.
„Kol kas geriausia matyta interpretacija!“ – pridūrė kita.
Primename, kad vaizdo įraše užfiksuota D. Nausėdienės kalba sukėlė aštrias diskusijas.
Ypač ilga pauzė bei nepakankamai sklandi kalbos eiga tapo pagrindu įvairiems atsiliepimams: nuo kritiškų komentarų iki satyrinių ar humoristinių interpretacijų.
D. Nausėdienės kalbą klausykite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
