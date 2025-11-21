 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas nusivylęs dėl sprendimo nepanaikinti neliečiamybės Antanui Nedzinskui

2025-11-21 11:48
2025-11-21 11:48

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia esantis nusivylęs Seimo sprendimu nepanaikinti „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės. Anot jo, dėl tokių parlamento veiksmų teisėsauga negali tęsti savo pradėtų tyrimų.

Antanas Nedzinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia esantis nusivylęs Seimo sprendimu nepanaikinti „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės. Anot jo, dėl tokių parlamento veiksmų teisėsauga negali tęsti savo pradėtų tyrimų.

„Negali būti jokios kitos nuomonės, kaip tik nusivylimas, kad pas mus parlamentas kartais padaro taip, kad teisėsauga tai gali veikti, tai neveikia. Vienais atvejais priimamas vienas sprendimas, kitais – kitas“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Nausėda, paklaustas, kaip vertina parlamentarų sprendimą atsisakyti panaikinti A. Nedzinsko teisinę neliečiamybę.

Prezidentas mano, kad yra pagrindo diskutuoti apie Konstitucijos straipsnio, reglamentuojančio Seimo nario neliečiamybę, pataisas. Visgi, anot G. Nausėdos, šios kadencijos Seimas vargu, ar imtųsi tokių pakeitimų.

„Žinote, Konstitucijos 62 straipsnis neleidžia be Seimo narių pritarimo naikinti teisinės neliečiamybės. Jeigu atsirastų politinės valios tą 62 straispnį koreguoti, sveikinčiau tai, bet matydamas dabartinę Seimo sudėtį, aš nelabai tikėčiausi, kad tai yra realistiškas variantas. 

Vienintelis problemos sprendimo būdas, sąžiningas, vyriškas, geras problemos sprendimo būdas – jei iškilo tokia problema (teisėsaga siekia pareikšti įtarimus Seimo nariui – ELTA), pasinaikini teisinę neliečiamybę pats, jei esi, jautiesi esąs nekaltas, tai eini į teisinį procesą ir įrodai savo nekaltumą“, – dėstė šalies vadovas.

Seimas ketvirtadienį nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės.

Politikas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. Visgi, ketvirtadienį Seime balsuojant už nutarimą dėl A. Nedzinsko imuniteto panaikinimo, balsų jo priėmimui neužteko. 

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekia jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 

Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

