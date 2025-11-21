Prezidentas teigiamai vertina STT vertinimą dėl kelio į Rūdininkų poligoną

„Tyrimas yra savalaikis. Tikrai turime išsiaiškinti visas aplinkybes“, – žurnalistams penktadienį sakė prezidentas.
Jis teigė kalbėjęs su D. Šakaliene apie „Fegdą“ jos paskutinėmis darbo ministre dienomis.
„Ji užsiminė, kad taip, yra padarytas didelis brokas kelyje ir kad „Fegdos“ elgesys labai priklauso nuo jos pozicijos tvirtumo. Kadangi tuo metu jos pozicijos jau buvo susvyravusios, ji pasiskundė, kad „Fegda“ nebenori geranoriškai kalbėti apie defektų ištaisymą ir net indikuoja, kad dalyvaus ateinančiuose konkursuose. Toks pokalbis buvo“, – aiškino G. Nausėda.
BNS rašė, kad D. Šakalienei prabilus apie aplinkybes dėl „Fegdos“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną, STT tikslina aplinkybes bei renka informaciją atsižvelgiant į tai, kad saugumo ir gynybos sritis yra vienas svarbiausių valstybės prioritetų.
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad prie to, kad ji neteko ministrės pareigų, galbūt prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.
Ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kai vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anksčiau dirbęs šioje įmonėje, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
M. Sinkevičius, netekęs Jonavos mero pareigų, kurį laiką „Fegdoje“ dirbo komercijos direktoriumi.
Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Pati „Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ sako esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Įmonės vadovas Jonas Jablonskis šią savaitę neigė, kad bendrovė darė spaudimą politikams dėl Rūdninkų kelio defektų šalinimo ir ieškojo jų užtarimo. Jis, be to, tikino, kad tokio viešo puolimo priežastis – vykstantis Rūdninkų poligono statybų konkursas, iš kurio įmonę norima pašalinti bet kokia kaina.
J. Jablonskis teigė įtariantis, jog dėl šios priežasties taip pat delsiama suteikti leidimą pataisyti kelio į poligoną defektus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!