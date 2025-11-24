Žiniasklaida: Zelenskis ruošiasi į JAV

Apie tai agentūrai patvirtino su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Jie sako, kad V. Zelenskis į JAV keliauti svarsto jau šią savaitę. Kelionės tikslas – aptarti JAV taikos planą su prezidentu Donaldu Trumpu.
Vienas iš šaltinių sako, kad pagrindinė idėja yra aptarti jautriausius taikos plano klausimus, pavyzdžiui, teritorijos klausimą. Šaltinis pridūrė, kad kol kas nėra patvirtintos datos.
JAV pasveikino „svarbų žingsnį į priekį“ derybose dėl Ukrainos taikos plano
Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje vykusios derybos dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje buvo „svarbus žingsnis į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai užtikrins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.
Po kelių minučių Vašingtonas paskelbė bendrą JAV ir Ukrainos pareiškimą, kuriame teigiama: „Diskusijų rezultatas – šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą.“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio vadovavo JAV delegacijai, kuri sekmadienį Ženevoje susitiko su Ukrainos ir Europos pareigūnais, siekiant parengti planą, kaip užbaigti karą, prasidėjusį 2022 m. vasario mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo davęs Ukrainai laiko iki lapkričio 27 d. patvirtinti jo prieštaringą 28 punktų planą.
Tačiau Kyjivas siekė pakeitimų projekte, į kurį buvo įtraukti įvairūs kategoriški Maskvos reikalavimai: pavyzdžiui, plane buvo reikalaujama, kad invaziją patyrusi šalis atiduotų dalį savo teritorijos, sumažintų kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO.
Pareiškime apie naująjį projektą buvo nurodyta, kad pakeitimai iš tiesų buvo padaryti.
„Derybos buvo konstruktyvios, dalykiškos ir pagarbios, pabrėžiant bendrą įsipareigojimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – teigiama bendrame pareiškime.
„Diskusijos parodė reikšmingą pažangą siekiant suderinti pozicijas ir nustatyti aiškius tolesnius veiksmus. Jos patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visiškai užtikrinti Ukrainos suverenitetą ir pasiekti tvarią bei teisingą taiką.“
Abi pusės įsipareigojo „artimiausiomis dienomis“ toliau dirbti prie bendrų pasiūlymų.
Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad M. Rubio ir jo komanda dar kartą patvirtino Vašingtono įsipareigojimą „užtikrinti, kad Ukrainos suverenitetas, saugumas ir ateities gerovė išliktų pagrindiniais vykstančio diplomatinio proceso klausimais“.
