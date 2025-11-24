 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: Zelenskis ruošiasi į JAV

2025-11-24 07:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-11-24 07:21

Vykstant deryboms dėl karo Ukrainoje pabaigos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto vykti į JAV, praneša „Reuters“.

Į Vilnių atvyko Volodymyras Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
13

Vykstant deryboms dėl karo Ukrainoje pabaigos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto vykti į JAV, praneša „Reuters“.

REKLAMA
3

Apie tai agentūrai patvirtino su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Jie sako, kad V. Zelenskis į JAV keliauti svarsto jau šią savaitę. Kelionės tikslas – aptarti JAV taikos planą su prezidentu Donaldu Trumpu.

Vienas iš šaltinių sako, kad pagrindinė idėja yra aptarti jautriausius taikos plano klausimus, pavyzdžiui, teritorijos klausimą. Šaltinis pridūrė, kad kol kas nėra patvirtintos datos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

JAV pasveikino „svarbų žingsnį į priekį“ derybose dėl Ukrainos taikos plano

Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje vykusios derybos dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje buvo „svarbus žingsnis į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai užtikrins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.

REKLAMA
REKLAMA

Po kelių minučių Vašingtonas paskelbė bendrą JAV ir Ukrainos pareiškimą, kuriame teigiama: „Diskusijų rezultatas – šalys parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą.“

REKLAMA

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio vadovavo JAV delegacijai, kuri sekmadienį Ženevoje susitiko su Ukrainos ir Europos pareigūnais, siekiant parengti planą, kaip užbaigti karą, prasidėjusį 2022 m. vasario mėnesį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo davęs Ukrainai laiko iki lapkričio 27 d. patvirtinti jo prieštaringą 28 punktų planą.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Kyjivas siekė pakeitimų projekte, į kurį buvo įtraukti įvairūs kategoriški Maskvos  reikalavimai: pavyzdžiui, plane buvo reikalaujama, kad invaziją patyrusi šalis atiduotų dalį savo teritorijos, sumažintų kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO.

Pareiškime apie naująjį projektą buvo nurodyta, kad pakeitimai iš tiesų buvo padaryti.

„Derybos buvo konstruktyvios, dalykiškos ir pagarbios, pabrėžiant bendrą įsipareigojimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – teigiama bendrame pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Diskusijos parodė reikšmingą pažangą siekiant suderinti pozicijas ir nustatyti aiškius tolesnius veiksmus. Jos patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visiškai užtikrinti Ukrainos suverenitetą ir pasiekti tvarią bei teisingą taiką.“

Abi pusės įsipareigojo „artimiausiomis dienomis“ toliau dirbti prie bendrų pasiūlymų.

Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad M. Rubio ir jo komanda dar kartą patvirtino Vašingtono įsipareigojimą „užtikrinti, kad Ukrainos suverenitetas, saugumas ir ateities gerovė išliktų pagrindiniais vykstančio diplomatinio proceso klausimais“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kryme atakuota chemijos gamykla, svarbi transformatorinė (nuotr. stop kadras)
Paskelbtas vaizdo įrašas: Kryme atakuota gamykla, svarbi transformatorinė
Ukrainos ir JAV derybose – drama: amerikiečiai apkaltino ukrainiečius nutekinus neigiamas plano detales (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ir JAV derybose – drama: amerikiečiai apkaltino ukrainiečius (4)
Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai (nuotr. Telegram)
Rusų smūgis Charkive: žuvo 4 žmonės, dar 17 buvo sužeisti (1)
Žiniasklaida: Trumpo taikos planas pirmiausiai buvo parašytas rusų kalba (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Karas Ukrainoje. Po skandalingojo Trumpo plano dėl Ukrainos – versijos, kas iš tikrųjų galėjo jį parašyti (48)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų