Teismas skelbs sprendimą „Ikea“ padegimu kaltinamo ukrainiečio byloje

Ukrainos pilietis kaltinamas teroro akto įvykdymu, mokymusi teroristiniais tikslais, veikimu teroristiniais tikslais ir neteisėtu disponavimo sprogmenimis. Šie kaltinimai jam pateikti dėl prekybos centre „Ikea“ galimai sukelto gaisro.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Tomas Uldukis siūlo teismui kaltinamajam skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.
D. Bardadimo advokatė Renata Janušytė prašo teismo jo ginamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi jaunuolis pripažįsta kaltę, padėjo atskleisti organizuotos grupės narius ir kitas nusikaltimo aplinkybes.
Ukrainietis yra laikomas suimtas apie pusantrų metų. Šis laikas jam bus įskaitytas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jei Lietuvos teismas jį pripažins kaltu ir paskirs laisvės atėmimo bausmę.
D. Bardadimas nusikalstamas veikas galimai padarė, būdamas nepilnamečiu, jis įvardijamas kaip nusikaltimų vykdytojas.
Jaunuolio atžvilgiu ikiteisminį tyrimą atlieka ir Lenkijos pareigūnai, tad neatmestina, jog ir ten jam gali tekti stoti prieš teismą – ukrainietis gali būti perduotas šiai šalia.
ELTA primena, kad kovą prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje minėtam Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro.
Bylos duomenimis, pernai gegužės 8 d. D. Bardadimas, įgyvendindamas keletą mėnesių kruopščiai planuotą teroro aktą, viename iš skyrių parduotuvės „Ikea“ skyrių paslėpė padegamąjį mechanizmą su laiko užtaisu, kuris buvo aktyvuotas gegužės 9 d. apie 4 val. ryto. Tiesa į kilusį gaisrą laiku sureagavo prekybos centro darbuotojai, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos, tad buvo išvengta visiško „Ikea“ visiško sunaikinimo.
Anot prokuratūros, šią ir kitas nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė asmenys, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Kaip skelbė prokuratūra, įtariama, kad „Ikea“ padegimu kaltinamas Ukrainos pilietis anksčiau vyko į Lenkiją, kur slapto susitikimo metu įsipareigojo padegti bei susprogdinti prekybos centrus, esančius Lietuvoje bei Latvijoje.
Teisėsaugos duomenimis, D. Bardadimas, rengdamasis įgyvendinti teroristinius aktus, rinko bei perdavinėjo kitiems teroristinės grupės nariams informaciją, svarbią planuojant teroro aktus, analizavo ir tikrino teroristinio akto įgyvendinimo galimybes bei atsitraukimo kelius. Anot prokuratūros, vyras praėjusių metų gegužės 13 d. autobusu išvyko į Rygą, tačiau policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnų buvo sulaikytas prie Panevėžio. Sulaikymo metu buvo rastos ir Rygoje planuotam teroro aktui surengti skirtos priemonės.
Teisėsaugos duomenimis, jaunuoliams už išpuolių vykdymą pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.
Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3-4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų Rusijoje. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.
