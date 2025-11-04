 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skelbiama, kad Sevastopolyje degė retas rusų laivas

2025-11-04 08:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 08:15

Sevastopolyje degė Rusijos Juodosios jūros laivyno projekto 1124-M „Albatros-M“ laivas, skelbia „Telegram“ kanalas „Krymskyj Veter“.

Skelbiama, kad Sevastopolyje degė retas rusų laivas (nuotr. Telegram)

Sevastopolyje degė Rusijos Juodosios jūros laivyno projekto 1124-M „Albatros-M“ laivas, skelbia „Telegram“ kanalas „Krymskyj Veter“.

Informacija neoficiali, jos patikrinti nepriklausomai neįmanoma.

Pranešimai apie degantį laivą pirmiausia pasirodė pirmadienį. Pranešta, kad Sevastopolyje įlankoje degė laivas, tačiau jo tipo nustatyti nepavyko.

Galiausiai pranešta, kad tai yra 1124-M „Albatros-M“.

Kanalas skaičiuoja, kad Rusijoje yra keturi tokie laivai, pastatyti 1982–1989 m. – „Muromets“, „Suzdalets“, „Kasimov“ ir „Yeisk“.

Du iš jų 2024 m. buvo perkelti į Novorosijsko karinę jūrų bazę, o du liko Sevastopolyje.

