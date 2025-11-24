 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio siūlo pratęsti Trumpo terminą Ukrainai dėl taikos plano pasirašymo

2025-11-24 13:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 13:38

Prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytas lapkričio 27 d. terminas, iki kurio Ukraina turi pasirašyti JAV remiamą taikos planą, nėra galutinis ir gali būti atidėtas savaitei, teigia JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. Apie tai remdamasi portalo „Bloomberg" informacija pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform".

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

Prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytas lapkričio 27 d. terminas, iki kurio Ukraina turi pasirašyti JAV remiamą taikos planą, nėra galutinis ir gali būti atidėtas savaitei, teigia JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. Apie tai remdamasi portalo „Bloomberg“ informacija pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.

Nors D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė pageidaujantis, kad susitarimas būtų pasiektas iki ketvirtadienio, M. Rubio kalbėjo apie lankstesnį grafiką, kuris leistų surengti ir papildomas derybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinote, ar tai bus ketvirtadienis, ar penktadienis, ar trečiadienis, ar kitas pirmadienis, mes norime, kad tai įvyktų greitai“, – sakė jis.

„Tai tikriausiai buvo produktyviausia diena, kokią turėjome šiuo klausimu, galbūt ir per visą mūsų bendradarbiavimo laikotarpį, bet tikrai per labai ilgą laiką. Tačiau darbas tęsiasi, ir kadangi tai tebėra darbo procesas, nenoriu skelbti pergalės ar galutinio sprendimo“, – po Ženevoje vykusių derybų su Ukrainos delegacija kalbėjo M. Rubio.

Pagal bendrą JAV ir Ukrainos pareiškimą abi pusės parengė „atnaujintą ir patobulintą taikos planą“ ir „susitarė artimiausiomis dienomis tęsti intensyvų darbą dėl bendrų pasiūlymų“. 

Derybų metu pasiekto pažangos nei jis, nei Baltieji rūmai nekonkretizavo.

Pasak dviejų su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių, JAV pareigūnai spaudžia Ukrainą priimti 28 punktų pasiūlymą dėl Rusijos karo pabaigos kaip derybų pagrindą ir apie tai viešai paskelbti.

Vieno iš šaltinių teigimu, JAV taip pat prašė Ukrainos patvirtinti, kad prie pasiūlymų rengimo prisidėjo ir ji, kai paaiškėjo, kad savo siūlymus planui pateikė Maskva.

Su anonimiškumo sąlyga kalbėję šaltiniai taip pat sakė, kad JAV šiuo metu prieštarauja bendram Ukrainos ir Europos atstovų susitikimui taikos planui aptarti. Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje parengė alternatyvų pasiūlymą, kuriame atmetamos kelios plano nuostatos, įskaitant tas, kuriose reikalaujama išvesti Ukrainos pajėgas iš penkių Ukrainos regionų.

Jo tekstą paskelbė naujienų agentūra „Reuters“ ir pirmadienį išleido ELTA.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV žiniasklaida atskleidė, kad D. Trumpo administracija surengė slaptas konsultacijas su Rusija, siekdama parengti naują planą karui Ukrainoje užbaigti. Pasak „Axios“, planą sudaro 28 punktai, suskirstyti į keturias plačias kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir būsimi JAV santykiai su Rusija bei Ukraina.

Pasak žiniasklaidos pranešimų, pagal pradinį JAV planą Kyjivas turėtų atsisakyti Ukrainos kontroliuojamų Donbaso teritorijų, sumažinti savo ginkluotąsias pajėgas ir atsisakyti didžiosios dalies savo ginkluotė. Jame taip pat numatoma perduoti likusias Donbaso teritorijas mainais už JAV saugumo garantijas Ukrainai ir Europai, nors šių garantijų mechanizmas nėra aiškiai apibrėžtas.

JAV įstatymų leidėjai sekmadienį teigė, kad jų pokalbio su valstybės sekretoriumi M. Rubio metu JAV taikos planą jis apibūdino JAV taikos planą kaip rusų „pageidavimų sąrašą“, o ne kaip tikrą Vašingtono pasiūlymą. M. Rubio vėliau tai neigė, pabrėždamas, kad „taikos pasiūlymą parengė Jungtinės Valstijos“.

