Po prieštaringo Trumpo plano Nausėda kalbėjosi su Zelenskiu

2025-11-24 12:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 12:33

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė taikos derybas, siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą.

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė taikos derybas, siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą.

Pokalbio metu prezidentas išreiškė tvirtą Lietuvos palaikymą Ukrainai, taip pat išsakė paramą spartesnėms deryboms dėl Ukrainos narystės ES iki 2030 metų.

Kaip skelbta, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė prieštaringą 28 punktų planą užbaigti karą, kuriam patvirtinti Ukrainai davė laiko iki lapkričio 27 dienos.

Sekmadienį Ženevoje prasidėjo derybos, kuriose dalyvauja JAV, Ukrainos ir Europos delegacijos.

Kyjivas ir Europos sąjungininkai spaudžia JAV peržiūrėti dabartinę dokumento versiją, kuri, jų manymu, labai palanki Rusijai.

