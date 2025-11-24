Odesoje – galinga rusų ataka: miestą purto sprogimai, liepsnoja pastatai

UNIAN pranešė, kad oro pavojus paskelbtas apie 18:15 val. vietos laiku. Stebėjimo kanalai informavo, jog daug dronų juda iš Juodosios jūros pusės Odesos link. Netrukus pasigirdo sprogimai ir šūviai.
Dronai fiksuoti įvairiose miesto vietose – miesto centre, uosto rajone.
Liudininkų teigimu, buvo pataikyta į gyvenamuosius namus: žmonės pasakoja, kad „atskridimas“ įvyko daugiabučio namo kieme. Matyti ugnis ir dūmai.
Dalyje miesto dingo elektra
Be to, liudininkai praneša, kad dalyje miesto dingo elektra, tačiau kol kas nežinoma, ar tai susiję su Rusijos smūgiais.
Taip pat gyventojai skelbia apie problemas su elektriniu transportu – kai kuriose gatvėse sustojo troleibusai ir tramvajai.
Stebėjimo kanalai įspėja, kad priešo dronai fiksuojami ir pietinėje Odesos srities dalyje.
Rusijos smūgiai Odesai
Lapkričio 23 d. Rusijos armija surengė masinę dronų ataką Odesai ir regiono rajonams, ypač energetikos infrastruktūros objektams.
Pranešta apie apgadintus civilinius objektus.
Dėl smūgių ir nukritusių nuolaužų kilo gaisrai energetikos ir transporto infrastruktūros objektuose. Nukentėjo keli privatūs gyvenamieji namai – išdaužyti langai, apgadinti stogai ir tvoros.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!