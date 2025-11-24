 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Odesoje – galinga rusų ataka: miestą purto sprogimai, liepsnoja pastatai

2025-11-24 20:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 20:22

Odesoje lapkričio 24 d. vakarą aidėjo sprogimai – Rusija surengė intensyvią dronų ataką, per kurią mieste kilo gaisrai, dingo elektra ir buvo apgadinti gyvenamieji namai. Liudininkai pasakoja apie ugnį daugiabučių kiemuose, o vietos valdžia perspėja apie toliau virš regiono fiksuojamus priešo dronus.

Odesoje – galinga rusų ataka: miestą purto sprogimai, liepsnoja pastatai (nuotr. SCANPIX)

Odesoje lapkričio 24 d. vakarą aidėjo sprogimai – Rusija surengė intensyvią dronų ataką, per kurią mieste kilo gaisrai, dingo elektra ir buvo apgadinti gyvenamieji namai. Liudininkai pasakoja apie ugnį daugiabučių kiemuose, o vietos valdžia perspėja apie toliau virš regiono fiksuojamus priešo dronus.

1

UNIAN pranešė, kad oro pavojus paskelbtas apie 18:15 val. vietos laiku. Stebėjimo kanalai informavo, jog daug dronų juda iš Juodosios jūros pusės Odesos link. Netrukus pasigirdo sprogimai ir šūviai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dronai fiksuoti įvairiose miesto vietose – miesto centre, uosto rajone.

Liudininkų teigimu, buvo pataikyta į gyvenamuosius namus: žmonės pasakoja, kad „atskridimas“ įvyko daugiabučio namo kieme. Matyti ugnis ir dūmai.

Dalyje miesto dingo elektra

Be to, liudininkai praneša, kad dalyje miesto dingo elektra, tačiau kol kas nežinoma, ar tai susiję su Rusijos smūgiais.

Taip pat gyventojai skelbia apie problemas su elektriniu transportu – kai kuriose gatvėse sustojo troleibusai ir tramvajai.

Stebėjimo kanalai įspėja, kad priešo dronai fiksuojami ir pietinėje Odesos srities dalyje.

Rusijos smūgiai Odesai

Lapkričio 23 d. Rusijos armija surengė masinę dronų ataką Odesai ir regiono rajonams, ypač energetikos infrastruktūros objektams.

Pranešta apie apgadintus civilinius objektus.

Dėl smūgių ir nukritusių nuolaužų kilo gaisrai energetikos ir transporto infrastruktūros objektuose. Nukentėjo keli privatūs gyvenamieji namai – išdaužyti langai, apgadinti stogai ir tvoros.

