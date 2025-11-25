Karas kainuoja brangiai, bet Putinas nesitraukia: štai kokia Rusijos taktika

Kaip teigia WP, Vakarų karo analitikai vis dar mano, kad Rusija nėra ant jokio stulbinančio puolimo slenksčio, kuris galėtų palaužti Ukrainos kovos valią.
Tuo pat metu Vladimiras Putinas pasirengęs tęsti karą, nepaisydamas ekonominių sunkumų ir didžiulių nuostolių, nes, analitikų nuomone, jis jaučia JAV ir Europos silpnumą bei Ukrainos pajėgų išsekimą.
Buvęs Rusijos diplomatas Borisas Bondarevas leidiniui komentavo, kad V. Putino požiūriu tokia kaina yra pateisinama, nes svarbiausia jam – ne tiek teritorijų užkariavimas, kiek Rusijos, kaip pasaulinės galios, statuso atkūrimas.
„Jis nori, kad pirmiausia Jungtinės Valstijos ir Europa pripažintų, jog Rusija turi išskirtinę įtakos sferą, į kurią Vakarai negali kištis. Teritorijos nėra svarbiausia. Viskas priklauso nuo to, kiek ilgai ukrainiečiai kovos, todėl jo tikslas – numalšinti jų norą priešintis“, – sako jis.
Rusija pakeitė taktiką
„Šiais metais Rusija įgyvendino keletą svarbių karinių pokyčių, kurie, analitikų teigimu, padėjo jos kariuomenei. Ji sumažino masinių „mėsmalės“ atakų skaičių, tobulino savo bepiločius orlaivius ir ėmė naudoti ukrainiečių dronų operatorius bei logistiką kelių kontrolei, taip apsunkindama greitą Ukrainos kariuomenės atsitraukimą“, – rašo WP.
Sam Cranney-Evans, Londono Karališkojo jungtinio gynybos tyrimų instituto mokslo darbuotojas, pažymi, kad Rusija, turėdama gyvosios jėgos pranašumą, veržiasi į Ukrainos pozicijas stumdama į priekį mažus dalinius ir vėliau juos jungdama puolimui.
Ukrainai sunku atsilaikyti prieš lėtai, bet nuolat besitęsiantį Rusijos spaudimą, ypač turint ribotus gyvosios jėgos ir ugnies galios išteklius.
Vis dėlto karo analitikas Michaelas Kofmanas Rusijos pažangą apibūdina kaip „vangią“, lydimą didelių nuostolių ir nepasiekiančią tikslų.
