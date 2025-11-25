 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Palydovinės nuotraukos atsleidė: aptikta virš 100 stovyklų, kur laikomi pagrobti Ukrainos vaikai

2025-11-25 16:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 16:50

JAV Jeilio universiteto laboratorijos mokslininkai naudoja palydovinius vaizdus, kad surastų Rusijos pagrobtus ukrainiečių vaikus, ir jau aptiko 210 perauklėjimo ir karinių stovyklų, kuriose laikomi kai kurie iš jų, naujienų agentūrai AFP pranešė mokslinės laboratorijos direktorius.

Palydovinės nuotraukos atsleidė: aptikta virš 100 stovyklų, kur laikomi pagrobti Ukrainos vaikai (nuotr. SCANPIX)
13

JAV Jeilio universiteto laboratorijos mokslininkai naudoja palydovinius vaizdus, kad surastų Rusijos pagrobtus ukrainiečių vaikus, ir jau aptiko 210 perauklėjimo ir karinių stovyklų, kuriose laikomi kai kurie iš jų, naujienų agentūrai AFP pranešė mokslinės laboratorijos direktorius.

0

2022 m. JAV valstybės departamentas pavedė Humanitarinių tyrimų laboratorijai (HTL) įvertinti Rusijos valdžios institucijų perkeltų vaikų skaičių ir šio reiškinio mastą, paaiškino laboratorijos direktorius Nathanielis Raymondas, kuris pirmadienį lankėsi Stokholme, kur Švedijos parlamente vyko seminaras šia tema.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių N. Raymondui ši užduotis atrodė neįvykdoma.

„Kaip galima rasti paslėptus vaikus, kuriuos saugo Rusijos saugumo tarnybos? Vaikų grobimo byloje, kai galime naudotis tik internetu ir palydovais?“ – sakė jis.

Atsakymas buvo gautas po to, kai rusai vietos pareigūnai patys padarė liapsusą, paskelbdami asmenukes su keletu iš Ukrainos pagrobtų vaikų.

„Vietos pareigūnai, norėdami įsiteikti Kremliui, autobusuose darė asmenukes, o už jų nugarų matyti vaikai.“

„Juokingiausia šios istorijos dalis“ yra ta, kad jie pamiršo savo telefonuose išjungti vietovės nustatymo paslaugas.

„Taigi, nustatėme pareigūnų buvimo vietos, kai jie darė asmenukę, platumos ir ilgumos koordinates“, – paaiškino jis.

„Tada pastebėjome, kad nuotraukose galime atpažinti įrenginius, įskaitant „Apple“ laikrodžius. Ir tada ėmėme kapstytis“, – sakė jis.

Gauta informacija buvo perduota Ukrainos valdžios institucijoms.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rusijoje yra 210 perauklėjimo ir karinių stovyklų

Nuo tada, išanalizavusi visą kitą turimą informaciją, įskaitant Rusijos valdžios institucijų paskelbtas oficialias nuotraukas, HTL nustatė, kad visoje Rusijoje yra 210 perauklėjimo ir karinių stovyklų, kuriose laikomi kai kurie iš šių vaikų.

Laboratorija apskaičiavo, kad Rusija pagrobė iš viso apie 36 tūkst. vaikų.

Po to, kai 2023 m. Tarptautinis baudžiamasis teismas už neteisėtą tūkstančių ukrainiečių vaikų deportaciją išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį, Rusijos valdžios institucijos nustojo internete skelbti tokią informaciją.

„Jie ima bandyti sutvarkyti nusikaltimo vietą. Ir perkelia vaikus“, – sakė jis.

N. Raymondas pabrėžė, kad šių vaikų likimas turėtų būti pagrindinė šiuo metu vykstančių derybų dėl konflikto užbaigimo tema.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai apkarpius finansavimą, HTL rizikuoja iki metų pabaigos būti priversta nutraukti veiklą, todėl laboratorija visus savo duomenis perdavė Europolui.

