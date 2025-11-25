Antro vaikelio susilaukusi Rūta Mazurevičiūtė – apie neeilinį gimdymą: „Buvo tiesiog kosmosas“

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Susilaukė vaikelio
Socialiniame tinkle moteris atskleidė, kad gimdė be nuskausminamųjų.
„Šis gimdymas buvo tiesiog kosmosas.
Patyriau tikrą ir visiškai natūralų gimdymą be jokios rūšies nuskausminamųjų. Tikrai neplanavau to, bet matyt taip turėjo būti, nes ši patirtis buvo kažkas TOKIO.
Atrodo, jaučiau kiekvieną savo kūno dalelę nuo nežmoniško skausmo, bet tuo pačiu tai buvo nuostabiausias dalykas ir taip prigimtinai gražu! Tiesiog apsipyliau ašaromis, kai pajutau vaiko riksmą ir jo šiltą kūną ant savęs. Tada aplankė tik neapsakoma palaima.Vienareikšmiškai, moters kūnas daro stebuklus. O ši patirtis man įsimins visam gyvenimui“, – nieko neslėpdama rašė Rūta.
View this post on InstagramREKLAMA
Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie tai, kad moteris antrą kartą taps mama.
Moteris pasidalijo nuotrauka su maudymosi kostiumėliu ir pranešė apie šeimos pagausėjimą. Šiuo įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Naiviai tikėjau, kad dar kurį laiką praslysiu su šia žinia. Bet akylos akys pastebėjo nuo pat atostogų pradžios. Tad nuolat plaukiančios žinutės spraudžia mane į kampą. Taip!
Pilvo jau nebeįtrauksiu, kūno formos pasikeitė ne dėl sočių graikiškų atostogų, bet dėl mažo nuomininko 9 mėnesiams. Planavau šias atostogas kitokias, bet dabar jos tapo dar ypatingesnės“, – rašė ji.
Primename, kad pora pirmagimio susilaukė 2020 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!