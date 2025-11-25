Tituluota gražuolė Rūta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė susilaukė antro vaikelio

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle.
Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės ir Manto Pitkausko vestuvių akimirkos(14 nuotr.)
Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės ir Manto Pitkausko vestuvių akimirka (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie tai, kad moteris antrą kartą taps mama.
Antrą kartą tapo mama
Moteris pasidalijo nuotrauka su maudymosi kostiumėliu ir pranešė apie šeimos pagausėjimą. Šiuo įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Naiviai tikėjau, kad dar kurį laiką praslysiu su šia žinia. Bet akylos akys pastebėjo nuo pat atostogų pradžios. Tad nuolat plaukiančios žinutės spraudžia mane į kampą. Taip!
Pilvo jau nebeįtrauksiu, kūno formos pasikeitė ne dėl sočių graikiškų atostogų, bet dėl mažo nuomininko 9 mėnesiams. Planavau šias atostogas kitokias, bet dabar jos tapo dar ypatingesnės“, – rašė ji.
Primename, kad pora pirmagimio susilaukė 2020 metais.
Šaltinis:
tv3.lt
