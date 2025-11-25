 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tituluota gražuolė Rūta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė susilaukė antro vaikelio

2025-11-25 18:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 18:08

„Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė šiuo metu kaip niekad laiminga. Drauge su vyru Mantu Pitkausku sulaukė šeimos pagausėjimo. 

Rūta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė (nuotr. BNS)
14

„Mis Lietuva 2013" Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė šiuo metu kaip niekad laiminga. Drauge su vyru Mantu Pitkausku sulaukė šeimos pagausėjimo. 

2

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle.

Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės ir Manto Pitkausko vestuvių akimirkos
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūtos Elžbietos Mazurevičiūtės ir Manto Pitkausko vestuvių akimirkos

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie tai, kad moteris antrą kartą taps mama.

Antrą kartą tapo mama

Moteris pasidalijo nuotrauka su maudymosi kostiumėliu ir pranešė apie šeimos pagausėjimą. Šiuo įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naiviai tikėjau, kad dar kurį laiką praslysiu su šia žinia. Bet akylos akys pastebėjo nuo pat atostogų pradžios. Tad nuolat plaukiančios žinutės spraudžia mane į kampą. Taip!

Pilvo jau nebeįtrauksiu, kūno formos pasikeitė ne dėl sočių graikiškų atostogų, bet dėl mažo nuomininko 9 mėnesiams. Planavau šias atostogas kitokias, bet dabar jos tapo dar ypatingesnės“, – rašė ji.

Primename, kad pora pirmagimio susilaukė 2020 metais. 

