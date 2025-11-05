„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas su žmona sulaukė šeimos pagausėjimo: atskleidė vardą

Sutuoktinių šeima pagausėjo spalio mėnesį.
Dalijasi žinia
Džiugia žinia moteris pasidalijo socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Magdalena Jankauskaitė 2025 10 09“, – rašė ji ir paviešino dukrelės nuotrauką.
Primename, kad rugpjūčio 24-ąją pora minėjo svarbią šventę – antrąsias vestuvių metines.
