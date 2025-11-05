 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas su žmona sulaukė šeimos pagausėjimo: atskleidė vardą

2025-11-05 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 12:30

„Du broliai" bendraturtis Tomas Jankauskas ir jo žmona, interjero dizainerė Vaida Žemaitytė-Jankauskienė pasidalijo džiugia žinia – pora sulaukė šeimos pagausėjimo.

Vaida Žemaitytė ir Tomas Jankauskas (Nuotr. BNS ir socialinių tinklų)

„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas ir jo žmona, interjero dizainerė Vaida Žemaitytė-Jankauskienė pasidalijo džiugia žinia – pora sulaukė šeimos pagausėjimo.

Sutuoktinių šeima pagausėjo spalio mėnesį.

Dalijasi žinia

Džiugia žinia moteris pasidalijo socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Magdalena Jankauskaitė 2025 10 09“, – rašė ji ir paviešino dukrelės nuotrauką.

Primename, kad rugpjūčio 24-ąją pora minėjo svarbią šventę – antrąsias vestuvių metines.



