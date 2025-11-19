Tokios Ingos Stumbrienės dar nematėte: nustebino nauju įvaizdžiu

Ruošdamasi antradienį vykusiam renginiui, moteris pasirinko neįprastą įvaizdį, kuris atskleidė kitokią jos stiliaus pusę ir sulaukė didelio atgarsio socialinėje erdvėje.
Antradienio vakarą I.Stumbrienė savo socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kurioje ji parodė naują šukuoseną.
„Šiandien bus TAIP. Kaip jums toks mano įvaizdis?“ – klausė ji.
Įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Komentarų skiltyje pasipylė komplimentai: „Kaip gerai atrodo įvaizdis, nepažinau, iš pirmo žvilgsnio“, – rašė viena moteris.
Kaip paaiškėjo kituose I. Stumbrienės vaizdo įrašuose – moteris dalyvavo Saugirdo Vaitulionio renginyje. Kaip teigė pati Inga, tai buvo pirmasis jos ir vyro Aivaro Stumbro viešas išėjimas po vaikelio Viljamo gimimo.
„Na štai, po Viljamo gimimo tai mūsų pirmas išėjimas kartu, tik dviese“, – rašė I.Stumbrienė.
