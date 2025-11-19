 
Tokios Ingos Stumbrienės dar nematėte: nustebino nauju įvaizdžiu

2025-11-19 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Verslininkė ir nuomonės formuotoja Inga Stumbrienė, įprastai žavinti elegantišku stiliumi ir jau firminėmis tapusiomis Holivudo stiliaus garbanomis, nusprendė nustebinti savo sekėjus.

Inga Stumbrienė (nuotr. Instagram)
15

15

Ruošdamasi antradienį vykusiam renginiui, moteris pasirinko neįprastą įvaizdį, kuris atskleidė kitokią jos stiliaus pusę ir sulaukė didelio atgarsio socialinėje erdvėje.

Antradienio vakarą I.Stumbrienė savo socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kurioje ji parodė naują šukuoseną.

„Šiandien bus TAIP. Kaip jums toks mano įvaizdis?“ – klausė ji.

Įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

Komentarų skiltyje pasipylė komplimentai: „Kaip gerai atrodo įvaizdis, nepažinau, iš pirmo žvilgsnio“, – rašė viena moteris.

Kaip paaiškėjo kituose I. Stumbrienės vaizdo įrašuose – moteris dalyvavo Saugirdo Vaitulionio renginyje. Kaip teigė pati Inga, tai buvo pirmasis jos ir vyro Aivaro Stumbro viešas išėjimas po vaikelio Viljamo gimimo. 

„Na štai, po Viljamo gimimo tai mūsų pirmas išėjimas kartu, tik dviese“, – rašė I.Stumbrienė.

ačiū, kad parašėt,
ačiū, kad parašėt,
2025-11-19 10:02
o tai jau buvom trumpam pamiršę, kaip atrodo;-)
Atsakyti
Lordas
Lordas
2025-11-19 10:15
Na tikrai nepatraukli moteris ,o kažkodel atstumianti,nors nieko asmeniško prieš ją neturiu
Atsakyti
vau
vau
2025-11-19 10:02
galų gale supratau, kokį biznį paksoidė suka - ogi įsisavino meninį pirkinių pakuočių atidarinėjimą...
Atsakyti
Į viršų