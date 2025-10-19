Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė prakalbo apie nedaugeliui žinomą Aivaro pusę: štai koks jis iš tiesų

2025-10-19 08:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-19 08:30

Verslininkė ir trijų vaikų mama Inga Stumbrienė gali pasidžiaugti ne tik nepriekaištingomis kūno formomis bei išpuoselėtais plaukais, bet ir mylinčia šeima. Jos vyras Aivaras Stumbras neretai lepina mylimąją ir vaikus gardžiausiais patiekalais.

Inga Stumbrienė su šeima (tv3.lt fotomontažas)
15

Naujienų portalui tv3.lt Inga Stumbrienė atvirai prakalbo apie nedaugeliui žinomą jos vyro Aivaro pusę.

2

Naujienų portalui tv3.lt Inga Stumbrienė atvirai prakalbo apie nedaugeliui žinomą jos vyro Aivaro pusę.

Inga Stumbrienė su šeima
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, koks Aivaras yra

Inga džiaugėsi, kad jos vyras puikiai moka atlikti ne tik buities darbus, tačiau neretai lepina ir skaniausiais patiekalais: „Jam gaminti patinka, tad gamina tikrai dažnai.“ 

Pasiteiravus, kokį skaniausią patiekalą jos vyras moka gaminti, pašnekovė šyptelėjo: „Tikrai negalėčiau išskirti vieno patiekalo, nes jie visi labai skanūs.“ 

Prieš daugiau nei metus Stumbrų šeima susilaukė sūnaus Viljamo. Inga stengiasi jam skirti kuo daugiau dėmesio, todėl natūralu, kad buities darbams lieka vis mažiau laiko.

„Aš tai labai vertinu. Iš tiesų džiaugiuosi, kad mūsų šeimoje nėra vyriškų ir moteriškų darbų pasidalijimo – mes padedame vienas kitam, kiek galime ir kada galime. Ypač esu dėkinga Aivarui, kad jis padeda man buityje, nes dabar mažylis atima itin daug mano laiko“, – džiaugėsi pašnekovė.

Tęsdama pokalbį apie šeimą, moteris atskleidė, kokios tradicijos laikosi atostogų metu: „Įprastu metu dažniausiai pusryčius valgome atskirai, nes visi keliasi skirtingai, tad būtent per atostogas išlaikome šią tradiciją – visi pusryčiaujame, pietaujame ir vakarieniaujama kartu.“

Pasak I. Stumbrienės, net ir tokie maži dalykai, kaip pagalba namuose ar pusryčių gaminimas, yra raktas į sėkmingą santuoką.

„Aivaras yra puikus tėtis ir vyras, labai mylintis ir rūpestingas. Labai džiaugiuosi turėdama tokį nuostabų žmogų šalia“, – negailėdama gražių žodžių vyrui, sakė ji.

Augis
Augis
2025-10-19 08:40
Na ir kam tai įdomu?
Atsakyti
Kodėl
Kodėl
2025-10-19 08:59
Mane purto tik išvydus taxų/politinio lavono veislės atstovus ???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
