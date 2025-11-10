Stulbinantys Julijos Tymošenko išvaizdos pokyčiai: paskutinį kartą taip atrodė prieš 10 metų

Moteris dažniausiai viešumoje pasirodydavo su supintomis kasomis aplink galvą.
Išdavė vaizdo įrašas
Lapkričio 6 dieną jos „Facebook“ paskyroje buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame pastebėtas retas politikės įvaizdis.
Leidinys „Fokus“ apibūdina naująją 64-erių metų Tymošenko šukuoseną kaip klasikinę „babetę“ (babette).
Su panašia šukuosena Tymošenko viešumoje paskutinį kartą pasirodė lygiai prieš 10 metų.
