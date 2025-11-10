 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Stulbinantys Julijos Tymošenko išvaizdos pokyčiai: paskutinį kartą taip atrodė prieš 10 metų

2025-11-10 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 10:55

Buvusi Ukrainos premjerė Julija Tymošenko į Aukščiausiosios Rados posėdį atvyko su nauja šukuosena.

Julija Tymošenko (Nuotr. SCANPIX)

Buvusi Ukrainos premjerė Julija Tymošenko į Aukščiausiosios Rados posėdį atvyko su nauja šukuosena.

REKLAMA
4

Moteris dažniausiai viešumoje pasirodydavo su supintomis kasomis aplink galvą.

Išdavė vaizdo įrašas

Lapkričio 6 dieną jos „Facebook“ paskyroje buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame pastebėtas retas politikės įvaizdis.

Leidinys „Fokus“ apibūdina naująją 64-erių metų Tymošenko šukuoseną kaip klasikinę „babetę“ (babette).

Su panašia šukuosena Tymošenko viešumoje paskutinį kartą pasirodė lygiai prieš 10 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ajot
ajot
2025-11-10 11:09
Na ir kas čia stulbinančio-moteris kaip moteris tokių metų.Labiau stulbina nusipenėję snukiai toj radoj-žvengia,patenkinti,nusipenėję-į frontą juos visus.
Atsakyti
xd
xd
2025-11-10 11:12
na gal nespėjo pricioske padaryt
Atsakyti
lūpos
lūpos
2025-11-10 11:13
pritaikytos čiulpimui...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų