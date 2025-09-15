Jennifer Lopez nustebino gerbėjus kardinaliai pakeitusi šukuoseną: „Nepanaši į save“

Lopez tapo blondine ir plaukus suformavo neįprastai – banguotais sruogomis, puoštomis stilinga juostele. Kaip paaiškėjo, šis įvaizdžio pokytis susijęs su pasiruošimu naujam vaidmeniui: atlikėja įkūnijo pagrindinę heroję miuzikle „Moterį-voratę pabučiuoti“ (Kiss of the Spider Woman).
„Įsijausdama į Auroros vaidmenį jaučiuosi lyg nugrimzdusi į auksinį kino amžių – su visu jo spindesiu, glamūru ir nesibaigiančiais šokiais. Kelionė į praeitį dar niekada nebuvo tokia įdomi“, – rašė Lopez po nuotraukomis.
Sulaukė pagyrų
Gerbėjai negalėjo likti abejingi naujajam aktorės įvaizdžiui. Komentarų skiltyje netrūko pagyrų už drąsų stiliaus eksperimentą. Daugelis pripažino, kad iš pradžių Lopez buvo sunku atpažinti.
Vienas komentatorius rašė: „Lopez blondinė – kažkas visiškai neįprasto! Bet kaip jai tinka!“
Kitas komentavo: „Nepanaši į save, bet nuostabi!“
Trečiasis rašė: „Vau, Jennifer visai kitokia!“
Ketvirtasis pridūrė: „Tu nusipelnei „Oskaro“ už šį vaidmenį!“
Primename, jog neseniai prodiuserinė kompanija Roadside Attractions pristatė naujo miuziklo „Moterį-voratę pabučiuoti“ anonsą, kuriame pagrindinius vaidmenis atlieka Jennifer Lopez ir Diego Luna. Filmo premjera numatyta spalio 10 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!