Žmonės

Iš Natalijos Bunkės – džiugi žinia

2025-09-15 11:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-15 11:11

Dažnai gerbėjus stebinanti dainininkė Natalija Bunkė paruošė dar vieną datą, kada akis į akį susitiks su savo klausytojais ir vėl nustebins juos neregėtu šou. Vasario 28-ą dieną Nataliją Bunkė užpildys garsu ir šviesomis didžiausią areną Lietuvoje – Kauno Žalgirio areną.

Natalija Bunkė (nuotr. Luko Griciaus)

Dažnai gerbėjus stebinanti dainininkė Natalija Bunkė paruošė dar vieną datą, kada akis į akį susitiks su savo klausytojais ir vėl nustebins juos neregėtu šou. Vasario 28-ą dieną Nataliją Bunkė užpildys garsu ir šviesomis didžiausią areną Lietuvoje – Kauno Žalgirio areną.

Prekyba bilietais į Natalijos Bunkės koncerta prasidės nuo rugsėjo 17 dienos, tačiau išankstinė bilietų prekyba prasidėjo jau nuo rugsėjo 15 dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidžia detalių apie koncertą

Lietuvos pop muzikos scenos žvaigždė Natalija Bunkė šiandien oficialiai paskelbė, kad jau kitų metų vasario 28 d. surengs įspūdingiausią savo karjeros projektą – grandiozinį 360 laipsnių koncertą Kaune „Velnias manyje gyvena“, kuris žada tapti vienu ryškiausių 2026 metų muzikinių įvykių, rašo bilietai.lt.

Bilietus į Natalijos Bunkės koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (rugsėjo 19 d.) 10:00 val. ryto. Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt

Šis šou simbolizuoja ne tik naują etapą atlikėjos karjeroje, bet ir jos ambicingiausius planus. Skelbiama, kad atlikėjos gerbėjai galės mėgautis ne tik gyvai atliekamomis dainomis, bet ir moderniausiais sceniniais sprendimais, specialiaisiais efektais bei unikaliu 360 laipsnių šou Kauno „Žalgirio“ arenoje, leidžiančiu žiūrovams stebėti koncertą iš visų pusių.

Dar praėjusiais 2024 metais Natalija Bunkė baigė koncertinį turą „Kosmosas“, kurio metu aplankė visus didžiausius miestus ir jų arenas, o vasarą surengė anšlaginį koncertą Klaipėdos Vasaros estradoje. Šių metų vasarą atlikėja taip džiugino Palangos koncertų salėje susirinkusius gerbėjus, pakviesdama į tikrą vasaros šou, kuriame atlikėjai talkino gerai pažįstami scenos bendražygiai – Simona Nainė ir netikas svečias Naglimantas Bierancas.

Natalija Bunkė per savo karjerą yra įvertinta įvairiais muzikos apdovanojimais: 2024 m. ji pelnė pirmąją „M.A.M.A.“ statulėlę kaip metų tradicinės popmuzikos atlikėja, o 2025 m. buvo nominuota dar dviejose kategorijose – metų tradicinės popmuzikos atlikėjos ir metų koncertinės atlikėjos. Tuo tarpu 2023 m. „Lietaus muzikos apdovanojimuose“ ji triumfavo tapdama metų muzikos atlikėja.

Bilietus galima įsigyti per bilietai.lt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-09-15 11:18
pritrūko pinigų. reikia paskolas už NT Ispanijoje susimokėti, be to buvusiam policininkui reikia naują mašiną nupirkti. O dabar visi pirmyn, suneškime bunkei pinigus. cha cha cha
Atsakyti
Kad
Kad
2025-09-15 11:13
ji ko gero jau Ispanijoje:)
Atsakyti
pagaliau
pagaliau
2025-09-15 11:34
tikras šedevras sugrįžta...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
