Skelbia, kur vyks nemokamas Natalijos Bunkės koncertas: nepraleiskite progos

Rugpjūčio 28 d. prasideda Utenos miesto šventė, kuri tęsis iki rugpjūčio 30 d. nakties.
Nemokamas koncertas
Kaip skelbiama socialinio tinklo „Facebook” sukurtame renginyje, penktadienį įvyks nemokamas Jurgos Šeduikytės koncertas. Renginio vieta – Basanavičiaus g. 56, Utena.
„Vyks maisto fiesta ir kulinariniai pasakojimai, veiklos šeimoms, Jurgos Šeduikytės patyriminis koncertas „Svajonių dirbtuvės”, naktinio dviračių šou „Rave on the bike”, grupės Antikvariniai Kašpirovskio dantys pasirodymas”, – rašoma renginio aprašyme.
Na, o šeštadienį laukia pagrindinė Utenos miesto šventės diena, kurioje ant scenos pasirodys Natalija Bunkė ir ne tik.
„Čia susipins kultūros, meno, kūrybos ir sporto iniciatyvos. Pirmą kartą Utenos Dauniškio ežere vyks Vikingų valčių čempionatas ir Wake varžybos. Tradiciškai vyks Lietuvos galiūnų čempionatas 2025, Velomaratonas 2025, Utenos diskgolfo čempionatas, Atviras vyrų dvejetų teniso turnyras „Mero taurė“, didžioji amatų ir maisto mugė bei gastronomijos fiesta. Mažųjų lauks batutų ir žaidimų erdvė , Pažink pareigūno profesiją erdvė, Auto-moto erdvė.
Visi bus kviečiami į ežerų krašto kulinarinio – kultūrinio paveldo pristatymus, vyks rekordiškai gardus iššūkis – Lietuvos rekordas: daugiausiai vienu metu iškeptų lietinių blynų su įvairiausiais pagardais! Šventę vainikuos įspūdingas vakaro koncertas su žinomais atlikėjais: Linu Adomaičiu, Džordana Butkute, Natalija Bunke, Jovani ir lazerių šou”, – vardijama skelbime.
