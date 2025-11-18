Stulbinantys Angelinos Jolie sūnaus pokyčiai: nukopijavo kultinę mamos šukuoseną

17-metis šeštadienį pademonstravo smailų, „pixie“ stiliaus kirpimą, atrodantį panašiai kaip „hot pink bob“ šukuosena, kurią Jolie pristatė prieš daugiau nei 25 metus.
„Oskaro“ laureatė šią aštrią šukuoseną nešiojo 1998 m. filme „Groja širdimi“ (angl. „Playing by Heart“), kuriame ji vaidino kartu su Seanu Connery, Gena Rowlands ir Ryanu Phillippe.
Knoxas taip pat vilkėjo šviesiai rausvą džemperį ir džinsus su gėlių siuvinėjimu, kai kartu su draugu Los Felizo, CA, „Lazy Acres Market“ prekyvietėje pirko maisto.
„Oskarų“ suknelė
Jolie su buvusiu vyru Bradu Pittu dalijasi šešiais vaikais: Maddoxu, Paxu, Zahara, Shiloh ir dvyniais Knoxu bei Vivienne. Daugelis jos atžalų per metus atidavė pagarbą savo garsiajai mamai.
Balandžio mėnesį 19-metė Shiloh – kuri praėjusiais metais atsisakė tėvo pavardės – nukopijavo Angelinos „Kapų plėšikės“ (angl. „Tomb Raider“) įvaizdį su aštriomis kasytėmis.
2024 m. rugsėjį 20-metė Zahara „Maria“ premjeroje, regis, „perdirbo“ savo mamos kultinę „Oskarų“ suknelę.
Kolegijos studentė vilkėjo baltą suknelę su raišteliu aplink kaklą, kuri, daugelio gerbėjų nuomone, priminė kultinį Marco Bouwerio dizainą, kurį Angelina vilkėjo 2004 m. „Oskarų“ teikimo ceremonijoje.
Nors neaišku, ar Zahara specialiai pakeitė tikslų vintažinį drabužį premjerai, paauglės slidus stilius taip pat primena draperija puoštą „Atelier Jolie“ dizainą, kurį Angelina modeliavo „CR Fashion Book“ fotosesijai.
Palaiko mamą
Visi šeši vaikai pasirinko Angelinos pusę jos audringose skyrybose su Pittu, o aktorius beveik neturi jokio kontakto su jais.
„Piktadarės“ (angl. „Maleficent“) žvaigždė pateikė skyrybų prašymą 2016 m. rugsėjį, tačiau skyrybų procesas galiausiai buvo atidėtas, kol jie sprendė vaiko globos klausimus.
2024 m. gruodį „Page Six“ atskleidė, kad beveik dešimtmetį trukusios skyrybos buvo užbaigtos Pitto merginos Ines de Ramon dėka, o šaltiniai mums sakė, kad ji įtikino jį „pagaliau susitarti“.
2023 metais humanitarinių reikalų specialistė prisipažino, kad jos vaikai „išgelbėjo“ ją nuo patekimo į „daug tamsesnes“ vietas per visą skyrybų laikotarpį.
„Man buvo 26 metai, kai tapau mama. Visas mano gyvenimas pasikeitė. Vaikai mane išgelbėjo ir išmokė kitaip gyventi šiame pasaulyje“, – sakė ji „Vogue“. „Manau, kad neseniai būčiau nugrimzdusi daug tamsesniu būdu, jei nebūčiau norėjusi gyventi dėl jų. Jie geresni už mane, nes tu nori, kad tavo vaikai tokie būtų.“
