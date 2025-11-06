Diana Nausėdienė suspindo ryškiai raudona spalva: pasipuošė ypatingai progai

Šių metų deflimpinės (kurčiųjų) žaidynės bus išskirtinės – jos skirtos žaidynių 100-mečiui paminėti. 1924 metais Paryžiuje surengtos pirmosios „tyliosios žaidynės“ tapo ilgalaikės tarptautinės tradicijos pradžia, suvienijusia klausos negalią turinčius sportininkus iš viso pasaulio.
Vieninga komanda
Pasak Prezidento, Lietuvos sportininkai į Tokiją išlydimi kaip stipri, vieninga komanda, kuri savo pasiekimais garsina šalį ir įkvepia bendruomeniškumui.
„Džiaugiamės galėdami jus palydėti į 25-ąsias – jubiliejines – Deaflympics Tokijuje. Jau 100 metų prabėgo nuo pirmųjų kurtiesiems skirtų žaidynių Paryžiuje. Ir tikrai nuostabu, kad šią istorinę akimirką jūs pasitinkate kaip stipri ir vieninga komanda – visos Lietuvos komanda“, – sakė Prezidentas.
Šalies vadovo teigimu, kiekvienas startas, kiekvienas iššūkis, kurį įveikia sportininkai, yra ne tik asmeninis pasiekimas. Jį kuria visa komanda – sportininkai, treneriai, medikai, vertėjai, vadovai. „Tikėdami bendru tikslu ir pasitikėdami vienas kitu, jūs atrandate tikrąją stiprybę ir kelią į pergalę. Šiandien išlydime jus kaip nugalėtojus, kurių pasiekimai garsiai skamba net ir tyloje“, – kalbėjo Prezidentas.
Sportas – universali kalba
Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės teigimu, kurčiųjų sportininkų kelionė į Japoniją simbolizuoja lietuvių talentingumą, drąsą ir įtrauktį. „Išlydime jus į kurčiųjų vasaros žaidynes Japonijoje, kur sportas taps universalia kalba, jungiančia žmones iš viso pasaulio. Jūsų atkaklumas įkvepia visus, rodydamas, kaip kiekvienas žmogus gali siekti savo svajonių ir tikslų. Brangūs sportininkai, didžiuojamės jumis. Tegul Tokijo žaidynės tampa proga parodyti visam pasauliui, ką reiškia žmogaus valia, sportinis atkaklumas ir širdies jėga“, – sakėė pirmoji ponia.
Šių metų deflimpinėse žaidynėse Lietuvos garbę gins daugiau kaip 40 klausos negalią turinčių sportininkų. Komandą sudarys vyrų ir moterų krepšinio rinktinės, imtynių, lengvosios atletikos, badmintono, orientavimosi sporto, paplūdimio tinklinio bei stalo teniso atstovai.
Žaidynės vyks lapkričio 15–26 dienomis Tokijuje.
