  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda kalbėjosi Zelenskiu: kas aptarta?

2025-11-05 16:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:41

Šalies vadovas Gitanas Nausėda trečiadienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

4

Prezidentūros teigimu, pokalbio metu šalies vadovas pakartojo, kad Lietuva tvirtai rems Ukrainą, suteikdama karines, politines ir humanitarines priemones, bei patvirtino ryžtą toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje.

Šalies vadovas pabrėžė, kad, kaip ir praėjusiais metais, Lietuva išlaikys metinį įsipareigojimą skirti Ukrainai 0,25 proc. BVP karinei paramai. 2025 metais Lietuva jau suteikė 132 mln. eurų karinės pagalbos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybių vadovai taip pat aptarė Ukrainos energetinį saugumą ir dujų tiekimo Ukrainai užtikrinimą. G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinį suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Ukrainai per Klaipėdos SGD terminalą.

Prezidentas akcentavo, kad Lietuva siekia kuo daugiau apčiuopiamos pažangos dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų iki šių metų pabaigos. Pasak šalies vadovo, jo inicijuota tikslinė Ukrainos narystės ES data – 2030 metai – yra Lietuvos prioritetas, dėl kurio šalis aktyviai dirba tiek ES lygiu su kitomis valstybėmis narėmis, tiek dvišaliu pagrindu bei su pirmininkaujančia ES šalimi Danija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

