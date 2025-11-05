 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: Nausėda sutinka, kad Kaunas yra geras kandidatas

2025-11-05 13:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 13:59

Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia susidaręs įspūdį, kad šalies vadovas mato Robertą Kauną tinkamu kandidatu į krašto apsaugos ministrus.

Robertas Kaunas, Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia susidaręs įspūdį, kad šalies vadovas mato Robertą Kauną tinkamu kandidatu į krašto apsaugos ministrus.

0

„Mes pakalbėjome, kad tai yra geras kandidatas“, – žurnalistams trečiadienį teigė J. Olekas.

„Man atrodo, kad jis sutinka su mano ir kitų nuomone, kurie sako, kad Robertas Kaunas yra tinkamas vadovas“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.

Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

