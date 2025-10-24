Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdienė Klaipėdoje lankys vėžiu sergančias moteris

2025-10-24 06:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 06:19

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) penktadienį vyks krūties vėžio prevencijai skirtas renginys „Rožinis spalis Klaipėdoje“.

Diana Nausėdienė (nuotr. socialinių tinklų)

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) penktadienį vyks krūties vėžio prevencijai skirtas renginys „Rožinis spalis Klaipėdoje".

Jame dalyvaus socialinės iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Ji kartu su šios iniciatyvos ambasadorėmis lankys KUL Onkologijos chemoterapijos dienos stacionare nuo krūties vėžio gydomas pacientes, taip pat ragins moteris aktyviau dalyvauti krūties vėžio prevencijos programoje.

Taip pat Vilniaus moterų asociacija (IWAV) Klaipėdos ligoninėje pristatys iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“, kuri plečia savo veiklą Vakarų Lietuvoje

Asociacijos atstovės ligoninei perduos krūtų žymeklius ir biopsijos adatas, skirtas šiuolaikiškai diagnostikai ir gydymui.

Šią dieną KUL taip pat vyks prevencinės patikros Klaipėdos universiteto Trečiojo amžiaus universiteto moterims, kurios pagal amžių nebepatenka į valstybės finansuojamą patikros programą.

