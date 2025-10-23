Teisme – dar viena ginekologo Abraičio byla

Kauno apylinkės teismas jau nagrinėja V. Abraičio bylą dėl slapto savo pacienčių filmavimo per apžiūras. Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl slapto pacienčių filmavimo buvo pradėtas atliekant su įtariamu kyšininkavimu susijusį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.
Kaip skelbia Generalinė prokuratūra, dabar Klaipėdos apygardos teismui perduotoje byloje trys iš kyšius priėmusių asmenų dirbo medicinines paslaugas teikiančiose viešosiose įstaigose, o vienas – savivaldybės administracijos skyriuje.
Kyšiai – daugiau kaip 1,5 tūkst. eurų
Bylos duomenimis, Ukmergės rajono gyventoja, veikdama asmeniniais arba savo artimųjų interesais, Klaipėdos ir Palangos miestuose esančiose įstaigose vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams bei vienam Kauno gydytojui kyšiais atsidėkojo už priėmimą pas gydytojus be išankstinės registracijos ir už kokybiškesnių bei didesnio kiekio sveikatos priežiūros paslaugų ar procedūrų gavimą.
Kyšiai – iš viso daugiau kaip 1 tūkst. 500 eurų – buvo teikiami per neatlygintinai atliekamus aplinkotvarkos darbus – augalų sodinimą, medžių genėjimą, sklypų priežiūrą ir kitus darbus valstybės tarnautojų ar jų artimųjų privačiuose sklypuose. Darbus kaltinamoji organizavo ir apmokėjo, pasitelkusi savo sutuoktinio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą bei jo darbuotojus.
Įtariama, kad kaltinamoji, siekdama, jog jai artimas asmuo būtų be eilės priimtas ir konsultuotas Kauno klinikose, minėtais darbais atsiskaitė su dabar jau nebedirbančiu gydytoju akušeriu-ginekologu, tai yra V. Abraičiu.
Anot prokuratūros, kaltinamoji suorganizavo ir neatlygintinai atliko teritorijos tvarkymo bei augalų sodinimo darbus Klaipėdos universiteto ligoninės tuometiniam laikinajam vadovui už tai, kad šis padėjo jos artimam asmeniui patekti į reabilitacijos ligoninę. O už tai, kad jam ten buvo ilgiau teiktos reabilitacijos paslaugos, skirta daugiau procedūrų ir užtikrinta geresnė priežiūra, teisėsaugos duomenimis, kaltinamoji suorganizavo ir atliko aplinkotvarkos darbus Palangos reabilitacijos ligoninės vieno skyriaus vedėjos šeimos privačiame sklype.
Dar vienu atveju kaltinamoji, veikdama savo sutuoktinio interesais, per tarpininkę davė kyšį Klaipėdos savivaldybės administracijos tarnautojai, taip siekdama sklandaus darbų priėmimo, tvarkant Klaipėdos viešąsias erdves bei palankumo ateityje.
