Iš Dianos Nausėdienės – svarbi žinia šiems Lietuvos gyventojams

Šiemet Klaipėdoje šis mėnuo pažymėtas ypatingu įvykiu – Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV), tęsdama ilgametę socialinę iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“ pristatė pirmąjį „Rožinį autobusiuką“ Vakarų Lietuvoje, o Klaipėdos universiteto ligoninėje apsilankiusi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė turėjo svarbią žinią moterims.
Iniciatyvos renginys vyko Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL), kur dalyvavo iniciatyvos globėja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, IWAV narės, KUL medikai, Trečiojo amžiaus universiteto moterys bei Klaipėdos universiteto bendruomenės atstovai, rašoma pranešime spaudai.
Dovana – modernūs žymekliai diagnostikai ir gydymui
Tęsdama 17 metų trunkančią tradiciją, IWAV šiemet KUL padovanojo modernius krūtų žymeklius ir biopsijos adatas, reikšmingai prisidedančius prie personalizuoto krūties vėžio gydymo.
„Klaipėdoje žengėme svarbų žingsnį – pristatėme pirmąją „Rožinį autobusiuką“ Vakarų Lietuvoje, kuriuo moterys atvyko pasitikrinti ir atlikti krūtų mamografijos patikras. Jis simbolizuoja mūsų siekį, kad kiekviena moteris, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar amžiaus, galėtų pasitikrinti ir pasirūpinti savo sveikata.
Mūsų misija – skleisti viltį, šviesti visuomenę ir suteikti realią pagalbą. Dėkojame KUL už bendrystę, atvirumą ir pasiryžimą veikti kartu dėl moterų sveikatos“, – sakė IWAV pirmininkė Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė.
Ji pabrėžė, kad šiuo metu krūties vėžiu serga apie 21 tūkstantis Lietuvos moterų, o kasmet šią diagnozę išgirsta dar 1700. Todėl tokios iniciatyvos kaip „Sužydėjusi viltis“ yra būtinos siekiant didinti sąmoningumą ir ankstyvą diagnostiką.
Krūtų žymekliai, kuriuos perdavė IWAV, leidžia chirurgams tiksliai planuoti operacijas, sumažinti komplikacijų riziką ir išsaugoti daugiau sveikų krūties audinių. Šios technologijos tampa neatskiriama šiuolaikinės onkologijos dalimi.
D. Nausėdienė skatino nedelsti
Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, būdama iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja, savo vizito metu skatino moteris pasinaudoti valstybės teikiamomis prevencinėmis programomis:
„Šiandien Lietuvoje profilaktiškai tikrinasi per mažai moterų – vos kiek daugiau nei pusė tų, kurios nemokamai tai gali padaryti artimiausioje ar patogiausioje gydymo įstaigoje.
Kiekviena, kuri ateina, gali išgelbėti ne tik savo gyvenimą – jos sprendimas tampa vilties dovana visai šeimai. Todėl mes visi turime nešti svarbią žinią, kurią verta sakyti dar ir dar kartą: mielosios moterys, anksti nustatyta liga yra pagydoma. Laiku pasitikrinti – vadinasi, pasirinkti gyvenimą.“
D. Nausėdienė taip pat lankėsi Onkologijos chemoterapijos dienos stacionare, mamografijų kabinete, susitiko su pacientėmis ir medicinos darbuotojais. Tuo pačiu metu KUL vyko prevencinės patikros Klaipėdos universiteto Trečiojo amžiaus universiteto moterims.
„Džiaugiuosi, kad šiandien mano gimtajame mieste, Klaipėdoje, esame vieningi. Klaipėdos universiteto ligoninėje matome apčiuopiamą rezultatą – bendrų pastangų vaisių: čia susitinka jungtinės mokslo, medicinos, socialinių organizacijų ir žmogiškos atjautos pajėgos.
Dėkoju kiekvienam už gyvą pavyzdį ir tikrai pilietinį susitelkimą dėl visuomenės sveikatos, Lietuvos moterų stiprybės ir jų įgalinimo“, – vizito metu sakė pirmoji ponia.
KUL generalinis direktorius prof. dr. Audrius Šimaitis dėkojo D. Nausėdienei už parodytą dėmesį, Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai už iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“, ilgametį bendradarbiavimą ir prasmingą indėlį gerinant krūties vėžiu sergančių moterų diagnostiką bei gydymą Vakarų Lietuvoje.
