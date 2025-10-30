Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie Lietuvos žmonės gali nemokamai pasitikrinti, ar neserga vėžiu: kiti net nežino

2025-10-30 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 13:20

Socialiniame tinkle „Facebook“ Karoliniškių poliklinika dalijasi svarbia informacija, skirta moterų sveikatai ir krūties vėžio prevencijai. Įraše primenama, kad ši liga kasmet paliečia tūkstančius Lietuvos moterų, todėl ankstyva diagnostika yra itin svarbi. Poliklinika ragina nepraleisti galimybės pasitikrinti pagal prevencinę programą, kuri leidžia laiku pastebėti pakitimus ir užkirsti kelią ligos progresavimui.

Vėžys (nuotr. 123rf.com)
3

Socialiniame tinkle „Facebook“ Karoliniškių poliklinika dalijasi svarbia informacija, skirta moterų sveikatai ir krūties vėžio prevencijai. Įraše primenama, kad ši liga kasmet paliečia tūkstančius Lietuvos moterų, todėl ankstyva diagnostika yra itin svarbi. Poliklinika ragina nepraleisti galimybės pasitikrinti pagal prevencinę programą, kuri leidžia laiku pastebėti pakitimus ir užkirsti kelią ligos progresavimui.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialistai pabrėžia, kad mamografijos tyrimas yra paprastas, saugus ir nemokamas būdas rūpintis savo sveikata.

REKLAMA
REKLAMA

Perspėjimas moterims: šis vos pastebimas pokytis – krūties vėžys
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Perspėjimas moterims: šis vos pastebimas pokytis – krūties vėžys

Ragina tikrintis pagal nemokamą prevecinę programą

Karoliniškių poliklinikos atstovai pateikia išsamią informaciją apie tai, kam skirta programa, kaip užsiregistruoti ir kodėl tikrintis verta kiekvienai moteriai.

REKLAMA

„21 tūkst. Lietuvos moterų serga krūties vėžiu.

Kasmet apie 1700 išgirsta diagnozę.

Kasmet dėl šios ligos netenkame apie 500 moterų.

Kiekvieną darbo dieną statistiškai po dvi moteris pasiglemžia krūties vėžys.

Tikrintis yra labai svarbu, nes anksti nustačius ligą, galima išsaugoti gyvenimą ir kuo daugiau kokybiško laiko.

Krūties vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai). Kartą per 2 metus šioms moterims gali būti atliekamas mamografinis tyrimas – paprastas, nemokamas, greitas ir saugus būdas laiku pastebėti pakitimus, kai liga dar nepasireiškia jokiais simptomais.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrimui būtinas šeimos gydytojo arba slaugytojo siuntimas mamografijai atlikti. Gavus tyrimo rezultatus, juos pacientėms pateikia šeimos gydytojas.

Svarbu prisiminti, kad programa skirta nustatyto amžiaus moterims. Tačiau jeigu jaučiate skausmą, guzelį ar kitus pokyčius krūtyse, net jei nepatenkate į programos amžiaus grupę, nedelskite – kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis įvertins jūsų būklę ir, jei reikia, išduos siuntimą pas specialistą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kodėl verta tikrintis?

Krūties vėžys – dažniausia onkologinė liga tarp moterų, tačiau anksti nustatytas jis sėkmingai išgydomas.

Mamografija leidžia aptikti net mažiausius, dar nejaučiamus.

Kuo anksčiau nustatoma liga – tuo paprastesnis gydymas ir geresnės pasveikimo galimybės.

Kur atliekamas tyrimas?

Karoliniškių poliklinikoje Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriuje, 319 kab.

Registracija: +370 5 216 8911

Per e.pacientas arba e.sveikata portalus“, – rašoma įraše.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų