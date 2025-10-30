Šie Lietuvos žmonės gali nemokamai pasitikrinti, ar neserga vėžiu: kiti net nežino

Specialistai pabrėžia, kad mamografijos tyrimas yra paprastas, saugus ir nemokamas būdas rūpintis savo sveikata.
Ragina tikrintis pagal nemokamą prevecinę programą
Karoliniškių poliklinikos atstovai pateikia išsamią informaciją apie tai, kam skirta programa, kaip užsiregistruoti ir kodėl tikrintis verta kiekvienai moteriai.
„21 tūkst. Lietuvos moterų serga krūties vėžiu.
Kasmet apie 1700 išgirsta diagnozę.
Kasmet dėl šios ligos netenkame apie 500 moterų.
Kiekvieną darbo dieną statistiškai po dvi moteris pasiglemžia krūties vėžys.
Tikrintis yra labai svarbu, nes anksti nustačius ligą, galima išsaugoti gyvenimą ir kuo daugiau kokybiško laiko.
Krūties vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai). Kartą per 2 metus šioms moterims gali būti atliekamas mamografinis tyrimas – paprastas, nemokamas, greitas ir saugus būdas laiku pastebėti pakitimus, kai liga dar nepasireiškia jokiais simptomais.
Tyrimui būtinas šeimos gydytojo arba slaugytojo siuntimas mamografijai atlikti. Gavus tyrimo rezultatus, juos pacientėms pateikia šeimos gydytojas.
Svarbu prisiminti, kad programa skirta nustatyto amžiaus moterims. Tačiau jeigu jaučiate skausmą, guzelį ar kitus pokyčius krūtyse, net jei nepatenkate į programos amžiaus grupę, nedelskite – kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis įvertins jūsų būklę ir, jei reikia, išduos siuntimą pas specialistą.
Kodėl verta tikrintis?
Krūties vėžys – dažniausia onkologinė liga tarp moterų, tačiau anksti nustatytas jis sėkmingai išgydomas.
Mamografija leidžia aptikti net mažiausius, dar nejaučiamus.
Kuo anksčiau nustatoma liga – tuo paprastesnis gydymas ir geresnės pasveikimo galimybės.
Kur atliekamas tyrimas?
Karoliniškių poliklinikoje Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriuje, 319 kab.
Registracija: +370 5 216 8911
Per e.pacientas arba e.sveikata portalus“, – rašoma įraše.
