„Iš anapus“ sugrįžęs vyras išklojo, ką matė: skaitant per kūną nubėga šiurpai

Tai, kas nutiko Johnui, net gydytojams atrodė neįtikėtina. 2004-ųjų lapkritį jis su savo partnere išvyko į pajūrio miestelį Vitbį atšvęsti jos 40-ojo gimtadienio.
Vakaras prasidėjo visiškai įprastai – vakarienė jaukiame bare, gera nuotaika, gražus oras. Tačiau netrukus viskas apsivertė aukštyn kojomis, rašoma unilad.com.
„Staiga išmušė prakaitas ir jaučiausi apsvaigęs. Po akimirkos susmukau“, – prisimena jis.
Lemtinga akimirka ir kova už gyvybę
Į ligoninę Johnas buvo nugabentas su stipriu širdies smūgiu. Po kelių valandų jis pabudo apsuptas gydytojų ir aparatų. Gydytojas, pasilenkęs prie jo, ištarė: „Tau pasisekė.“
Gydytojas paaiškino, kad vyrą ištiko miokardo infarktas – rimta būklė, kai nutrūksta kraujo tekėjimas į širdį.
„Po širdies smūgio arba išgyveni, arba miršti. Nėra tarpinio etapo“, – sakė medikas.
Johnui pavyko išgyventi, tačiau jo istorija tuo nesibaigė. Po metų jis turėjo ruoštis trigubai širdies šuntavimo operacijai privačioje Lidso ligoninėje.
Keista ramybė prieš operaciją
Nors žinojo, kad gydytojai sustabdys jo širdį, Johnas jautėsi keistai ramus.
„Būtų galima pamanyti, kad būčiau nerimavęs, bet ši ramybė mane užliejo kaip kažkas, ko niekada anksčiau nebuvau jautęs“, – sakė jis.
Laukdamas procedūros, jis teigė jautęs šalia esant savo velionį tėvą ir senelį: „Žinojau, kad jų fiziškai nėra, bet jaučiau juos esant šalia. Atrodė, lyg jie būtų atėję palinkėti man sėkmės.“
Apsilankymas „danguje“
Operacijos metu Johnas sakė, kad juos vėl matė, tik šį kartą „rojuje“.
„Mes buvome kartu tame pačiame kambaryje ir prisimenu, kaip jiems sakiau: „Greitai pasimatysime, nekantrauju jus abu pamatyti, praėjo tiek daug laiko“, – pasakojo jis.
Jo senelis atsakė šiltai: „Tu užaugai nuo tada, kai paskutinį kartą tave mačiau. Labai greitai pasimatysime.“
Tėvo žinutė buvo daug tvirtesnė: „Jūs turite dvi mažas dukras namuose... Dar ne.“
17 kartų tarp gyvybės ir mirties
Kai Johnas pabudo, jis manė, kad viskas įvyko kaip suplanuota. Tačiau paaiškėjo, kad jis išbuvo dirbtinėje komoje kelias dienas. Operacijos metu jo širdis sustojo ne kartą – gydytojai buvo priversti naudoti defibriliatorių net 17 kartų per 13 minučių.
„Pažvelgęs žemyn pamačiau dvi stačiakampes nudegimo žymes ant krūtinės – įrodymą, kas įvyko“, – pasakojo vyras.
Jis pripažįsta, kad vis dar negali iki galo paaiškinti, ką patyrė: „Žinau tik tiek, kad tai atrodė taip tikra, bet tuo pačiu metu ir nežemiška. Nuo to laiko niekada nejaučiau tokios ramybės.“
Gyvenimas po stebuklo
Šiandien Johnas sako, kad jo požiūris į gyvenimą pasikeitė visam laikui. Jis nebežiūri į mirtį kaip į pabaigą, o veikiau kaip į perėjimą.
„Jei man kažkas davė antrą šansą, vadinasi, dar turiu ką nuveikti čia, žemėje“, – sako jis.
Jo istorija primena: tarp gyvybės ir mirties – vos akimirka. Tačiau kai kuriems žmonėms tenka patirti ją 17 kartų, kad suvoktų, kokia brangi yra kiekviena minutė.
