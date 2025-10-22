Kalendorius
Sveika gyvensena

Šie 7 produktai – tikras imuniteto stiprinimo šaltinis: vartokite į sveikatą

2025-10-22 07:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 07:45

Šaltuoju metų laiku, kai siaučia įvairūs virusai, daugelis skuba stiprinti imunitetą įvairiais papildais. Vis dėlto organizmą galima palaikyti stiprų ir neišlaidaujant – tam puikiai pasitarnauja maisto produktai, kuriuos dažnas ras savo virtuvėje. Į kasdienį racioną verta įtraukti citrusinius vaisius, česnaką, imbierą, morkas, špinatus ar ciberžolę – tikrus rudens antioksidantų šaltinius.

Vaisiai, daržovės, uogos, turgus, turgavietė, pirkėjai (ELTA / Dainius Labutis)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Imunitetu svarbu rūpintis ne tada, kai jau susergame, o dar prieš pajuntant pirmuosius ligos simptomus. Pastebime, kad atvėsus orams pirkėjų krepšeliuose vis dažniau atsiduria natūralūs produktai, kurie puikiai tinka ne tik gardiems patiekalams ruošti, bet ir stiprina organizmo atsparumą, rašoma pranešime spaudai.

Rudenį ypač gausu gėrybių, padedančių prisitaikyti prie šaltesnio oro – nuo lietuviškų šakninių daržovių iki egzotiškų prieskonių, todėl šiuos produktus verta kuo dažniau įtraukti į kasdienį racioną“, – teigia „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

Prekybos tinklas dalinasi TOP 7 produktais, turinčiais daug antioksidantų ir galinčiais padėti stiprinti imunitetą.

Česnakas – natūrali apsauga nuo virusų

Česnakai nuo seno vadinami natūraliu antibiotiku, nes juose esantis alicinas padeda stiprinti imunitetą ir pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Ši daržovė puikiai dera tiek troškiniuose, tiek įvairiuose užkandžiuose.

Norint pasigaminti paprastą, bet kvapnų pagardą, pakanka sutarkuoti česnaką, sumaišyti jį su alyvuogių aliejumi ir trupučiu druskos. Jis puikiai tinka tepti ant duonos, dėti į salotas ar gardinti karštus patiekalus.

Žiemos sezonui galima pasiruošti ir sodresnio skonio česnakų bei krienų užtepėlę – į ją verta įdėti šlakelį acto ir šaukštelį medaus.

Imbieras – šilumos ir energijos šaltinis

Šis prieskonis ne tik pasižymi antivirusinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, bet ir gerina virškinimą. Norint sustiprinti imunitetą rudenį, verta pasiruošti universalaus imbiero, citrinos ir medaus mišinį: sutarkuokite šviežią imbiero šaknį, įdėkite smulkiai pjaustytų citrinos griežinėlių ir šiek tiek medaus.

Viską gerai sumaišykite, sudėkite į stiklainį ir laikykite šaldytuve ar užsišaldykite mažomis porcijomis. Kai pritrūks šviežio mišinio, tiesiog išimkite kelis užšaldytus kubelius, leiskite jiems atitirpti ir vartokite taip pat – po šaukštelį ryte arba įmaišykite į šiltą arbatą.

Ciberžolė – vienas stipriausių antioksidantų

Ciberžolėje esantis kurkuminas – stiprus antioksidantas, padedantis sumažinti uždegiminius procesus organizme. Norint, kad poveikis būtų dar efektyvesnis, šį prieskonį verta vartoti kartu su juodaisiais pipirais, kurie pagerina kurkumino pasisavinimą.

Ciberžolė puikiai tinka troškiniams, sriuboms ar ryžių patiekalams, o vakarais galima išbandyti ir šiltą pieną su imbieru ir šiek tiek medaus.

Morkos – vitamino A lobynas

Morkose gausu beta karoteno – augalinio pigmento, padedančio palaikyti sveiką odą, regėjimą ir burnos gleivines. Tai natūrali organizmo apsauga nuo infekcijų, todėl rudenį šias daržoves verta kuo dažniau įtraukti į kasdienį maisto racioną.

Orkaitėje keptos morkos su medumi ir čiobreliais – paprastas, bet maistingas garnyras, puikiai tinkantis prie žuvies ar kruopų patiekalų.

Organizmo sergėtojai špinatai

Norint sustiprinti imuninę sistemą, svarbu į mitybą įtraukti tamsiai žalių lapinių daržovių. Špinatai – vieni vertingiausių šio tipo produktų: jie padeda organizmui kovoti su sezoniniu nuovargiu, palaiko gerą kraujotaką ir suteikia energijos.

Šias daržoves galima naudoti tiek žalias salotose, tiek virtas troškiniuose ar sriubose – jos puikiai dera su įvairiais maisto produktais ir praturtina kasdienį racioną. Šaldyti špinatai išlaiko didžiąją dalį maistingųjų medžiagų, todėl juos verta turėti šaldiklyje visą sezoną.

Citrusiniai vaisiai – naudinga kiekviena skiltelė

Norint stiprinti imuninę sistemą, itin svarbu gauti pakankamai vitamino C – jo gausu apelsinuose, citrinose, greipfrutuose ir mandarinuose. Šie vaisiai ne tik gaivina ir suteikia energijos, bet ir padeda organizmui kovoti su peršalimo simptomais bei palaikyti bendrą imuninę funkciją.

Pasigaminkite paprastą citrusų sirupą: išspauskite mėgstamų vaisių sultis, įdėkite šaukštą medaus ir šiek tiek tarkuoto imbiero. Toks mišinys puikiai tinka į arbatą arba tiesiog po šaukštelį kasdien – natūrali apsauga šaltuoju metų laiku.

Brokoliai – supermaistas imunitetui

Brokoliai – viena vertingiausių žaliųjų daržovių, padedanti stiprinti imuninę sistemą. Juose gausu vitamino C, kuris palaiko organizmo apsaugines funkcijas, bei sulforafano – antioksidanto, aktyvuojančio natūralius organizmo gynybos mechanizmus.

Be to, brokoliai praturtina mitybą kalciu, geležimi ir folio rūgštimi, reikalingais energijai ir kraujo gamybai. Brokolius geriausia virti trumpai – 3–5 minutes arba garinti, kad išliktų traškūs ir neprarastų maistingųjų medžiagų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

