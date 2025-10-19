Laiko sukimo pasekmės sveikatai: mokslininkai atskleidė naujausio tyrimo rezultatus

Gyventojai du kartus per metus piktinasi dėl nepatogumų ir miego trikdymo, kurį sukelia sezoninis laiko persukimas, tačiau nepasitenkinimas „šokinėjimu pirmyn atgal“ turi ir rimtesnių priežasčių. Nauji duomenys rodo, kad atsisakius šios praktikos sumažėtų nutukimo ir insulto rizika, skelbiama moksliniame žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ publikuotame tyrime.
Tvirtinama, kad vis dėlto pokyčiai nebūtų milžiniški: nutukimo atvejų sumažėtų mažiau nei 1 proc., o insulto – mažiau nei dešimtadaliu procento.
„Jei žiūrėtume į riziką vienam žmogui dėl prarastos ar papildomos valandos miego, ji atrodytų labai nedidelė, tačiau, kai tai daro 350 milijonų amerikiečių vienu metu, poveikis tampa akivaizdus“, – aiškino vienas tyrimo autorių, Stanfordo medicinos psichiatrijos ir elgesio mokslų profesorius Jamie M. Zeitzer.
Tyrime Zeitzer ir jo kolegė Lara Weed pasitelkė sudėtingą modeliavimą ir JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenis, analizuodami sveikatos rodiklius apskričių lygmeniu. Tai svarbu, nes net toje pačioje laiko zonoje saulės šviesos kiekis skiriasi: kuo labiau į rytus, tuo anksčiau teka saulė. Žiemą šiaurėje naktis trunka ilgiau nei pietuose. Mokslininkai taip pat įskaičiavo nutukimo paplitimo, socialinės-ekonominės padėties ir kitus regioninius skirtumus.
Laikrodžio sukimas siejamas ne tik su sveikatos problemomis
Šis tyrimas papildo kitus įrodymus, kad dukart per metus vykstantis laikrodžių sukimas siejamas su didesne širdies smūgių, autoįvykių rizika, taip pat blogesne miego kokybe ir mažesniu darbingumu.
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad geriausia išeitis būtų ne nuolatinis vasaros, o nuolatinis standartinis laikas. Primenama, kad šiemet perėjimas iš vasaros į žiemos laiką Lietuvoje įvyks spalio 26 d., 3 val. nakties.
1974 m. JAV jau buvo pabandžiusi pereiti prie nuolatinio vasaros laiko, tačiau po padidėjusio rytinių avarijų skaičiaus ir visuomenės nepasitenkinimo tuo, kad vaikai rytais laukia autobuso tamsoje, Kongresas eksperimentą nutraukė po 10 mėnesių.
„Atsisakyti laikrodžių sukimo yra geras žingsnis, bet jei norime iš tiesų pagerinti sveikatą ir savijautą, geriausias sprendimas yra nuolatinis standartinis laikas. Jis labiausiai atitinka mūsų biologinį laikrodį“, – pabrėžė Amerikos miego medicinos akademijos prezidentė, Mičigano universiteto profesorė Anita Shelgikar.
Akademija jau seniai ragina pereiti prie tokio modelio.
Kodėl svarbus vidinis laikrodis?
Mūsų biologinis laikrodis – cirkadinis ritmas – reguliuoja elgesį ir fiziologiją pagal šviesos intensyvumą ir paros laiką. Organizmas turi ir „periferinius laikrodžius“ (širdies, imuninės, reprodukcinės sistemoms ir kt.), bet centrinis ritmas viską sinchronizuoja pagal saulę.
„Tai galima palyginti su orkestru: jei nėra dirigento, fleitos ar smuikai gali groti, bet jie nebebus suderinti“, – sakė Zeitzer.
Emory sveikatos centro neurologė Lynn Marie Trotti pabrėžė, kad šiame tyrime buvo pritaikytas itin griežtas mokslinis modeliavimas.
Nors daugumai žmonių vienos valandos pokytis didelių pasekmių neturi, jis daug labiau paveikia pamaininius darbuotojus, kurių darbo grafikas nesutampa su natūraliu cirkadiniu ritmu.
„Šis tyrimas dar kartą parodo, koks svarbus miegas mūsų metabolinei sveikatai – cukraus, cholesterolio ir lipidų kontrolei“, – teigė Rush universiteto profesorius James A. Rowley.
Sprendimas priklauso politikams
Daugelis sveikatos organizacijų, tarp jų Nacionalinis miego fondas, pasisako už nuolatinį standartinį laiką, tačiau sprendimas priklauso politikams, priminė Vašingtono universiteto profesorius Vishesh Kapur. Laiko sukimo datas JAV nustato Kongresas, bet valstijos gali pasirinkti, ar dalyvauti.
Vis dėlto, idėja visiems nėra priimtina. Golfo mėgėjai norėtų daugiau saulės vakarais, šiaurės rytų ir vidurio vakarų gyventojai – šviesesnių vakarinių koncertų, o saldainių pramonė svajoja apie papildomą šviesią valandą per Heloviną.
Šių metų balandį prezidentas Donaldas Trumpas paragino Kongresą įteisinti nuolatinį vasaros laiką.
