Vos 2 ženklai išduoda, kad jūsų kepenys jau suriebėjo: pastebėkite, kol nevėlu

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie kepenų suriebėjimo ženklus ir pagalbą sau išsamiau papasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Kristina Kurtinaitytė-Jančiukienė.
Kodėl kepenys suriebėja?
Pasak pašnekovės, kuomet kepenų riebalų kiekis viršija 5 proc. pačių kepenų svorio, tuomet situacija jau gali tapti rizikinga.
Anot jos, suriebėjusios kepenys – tai būklė, kai kepenų ląstelėse susikaupia per daug riebalų, o tuomet kepenys negali tinkamai atlikti savo funkcijų, yra priverstos dirbti daugiau nei turėtų.
„Negana to, suriebėjus kepenims, pacientai dažnu atveju nejaučia jokių išskirtinių simptomų, todėl nesiimant gyvensenos korekcijų ir gydymo, būklė gali prastėti ir peraugti į kepenų cirozę“, – įspėjo K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.
O pasiteiravus specialistės, kodėl kepenys apskritai riebėja, ji nurodė, kad priežastys gali būti skirtingos.
Pasak jos, pagrindiniai kaltininkai yra keli – alkoholis, netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, viršsvoris / nutukimas.
„Šios būklės atsiradimui įtakos turėti gali ir tam tikros sveikatos būklės, pavyzdžiui, II tipo diabetas, metabolinis sindromas, policistinių kiaušidžių sindromas, skydliaukės ligos“, – informavo specialistė.
Suriebėjusias kepenis išduodantys ženklai
Pasiteiravus vaistininkės, kokie požymiai išduoda suriebėjusias kepenis, ji pasidalijo keliomis įžvalgomis.
Pasak pašnekovės, sudėtinga tai, kad pirminėse kepenų suriebėjimo stadijose simptomų galima nejausti, tačiau vėliau jie pasirodo.
„Kai riebalų sankaupos didėja, gali atsirasti sunkumo jausmas po dešinės pusės šonkauliais, virškinimo sutrikimai po riebesnių ar saldesnių patiekalų, gali būti jaučiamas nuovargis.
Ryškesni simptomai įprastai pasireiškia jau sunkiai pažeidus kepenis, ligai progresuojant į kepenų cirozę. Tada gali būti jaučiamas pykinimas, pilvo zonos ar galūnių tinimas, apetito stoka ir svorio mažėjimas, gelta“, – informavo K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.
Pasak pašnekovės, prie kepenų suriebėjimo gali stipriai prisidėti gyvenimo būdas. Ji pasakojo, kad tokie žalingi įpročiai, kaip alkoholio vartojimas, ypač reikšmingai prisideda prie kepenų suriebėjimo.
„Viršsvoris ar nutukimas ir per didelis riebalų kiekis kūne taip pat gali lemti kepenų suriebėjimą, tad svarbu stengtis išlaikyti normalų kūno svorį, kartu reikėtų kontroliuoti tam tikras turimas gretutines ligas, stengtis rinktis sveiką, visavertį maistą, nepraleisti mankštų, reguliarių sveikatos patikrų“, – sakė ji.
Žalingi ir naudingi produktai kepenims
Galiausiai, vaistininkė prabilo apie maisto produktus, kurie gali paveikti kepenų sveikatą. Pirmiausia, ji įvardijo tuos maisto produktus, kurie gali pakenkti kepenims.
Ji išskyrė kelias pagrindines tokių maisto produktų grupes:
- Pridėtinio cukraus turintys produktai;
- Riebus maistas;
- Greitas maistas;
- Gazuoti saldūs gėrimai;
- Alkoholis.
O prabilus apie kepenims naudingus maisto produktus, ji taip pat pateikė kelis iš jų. Pasak vaistininkės, svarbiausia, kad juose būtų antioksidantų.
Dideliu antioksidantų kiekiu pasižymi šie produktai: uogos, daržovės, vaisiai, riešutai, sėklos, ankštiniai bei viso grūdo produktai, prieskonis kurkuminas.
„B grupės vitaminai taip pat gali padėti pagerinti kepenų veiklą, kadangi pasižymi medžiagų apykaitą gerinančiomis savybėmis, jų yra žaliose lapinėse daržovėse, lašišoje, organų produktuose, kiaušiniuose, jūros gėrybėse.
Mineralas selenas taip pat gali būti naudingas: jo galima aptikti pilno grūdo maisto produktuose, liesoje kiaulienoje ar jautienoje, vištienoje, kalakutienoje, grybuose, pupelėse ir pan.
Padėti sumažinti uždegiminius procesus ir išvengti kepenų suriebėjimo gali ir omega-3 riebiosios rūgštys, kurių daugiausiai yra riebiose žuvyse, tokiose kaip tunas, lašiša, sardinės, silkė, ančiuviai“, – informavo ji.
