  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Kepenų ir kasos sutrikimus gali išduoti vos 1 simptomas: nepraleiskite pro akis

2025-09-03 14:50 / šaltinis: Ukmergės žinios
2025-09-03 14:50

Skausmas dešinėje pilvo ar šono pusėje gali būti įvairios kilmės – nuo visiškai nepavojingų priežasčių iki rimtų sveikatos sutrikimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kada jis atsiranda: ar po valgio, fizinio krūvio, ar be aiškios priežasties.

Pilvo skausmas (nuotr. Shutterstock.com)

Skausmas dešinėje pilvo ar šono pusėje gali būti įvairios kilmės – nuo visiškai nepavojingų priežasčių iki rimtų sveikatos sutrikimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kada jis atsiranda: ar po valgio, fizinio krūvio, ar be aiškios priežasties.

0

Skausmo pobūdis – ar jis aštrus, maudžiantis, pulsuojantis – taip pat suteikia svarbios informacijos apie galimą šaltinį.

Virškinimo sistemos įtaka

Dažniausia priežastis, kodėl skauda dešinį šoną, – virškinimo sistemos sutrikimai. Tulžies pūslės problemos, ypač tulžies akmenys ar uždegimas, gali sukelti aštrų, priepuolinį skausmą dešinėje viršutinėje pilvo dalyje.

Kartais skausmas spinduliuoja į nugarą ar dešinį petį, jį lydi pykinimas, vėmimas ar karščiavimas.

Kepenys ir kasa – dažnai pamirštami kaltininkai

Kepenų uždegimas, riebalinė kepenų infiltracija ar net hepatitas gali sukelti neintensyvų, bet ilgalaikį diskomfortą dešinėje pusėje. Kasa, nors dažniau sukelia skausmą kairėje, gali būti susijusi ir su bendrais pilvo srities negalavimais, ypač jei uždegimas apima didesnę jos dalį.

Kada šaltinis – inkstai ar šlapimo sistema?

Inkstų akmenys ar uždegimas dažnai pasireiškia kaip stiprus, bangomis atsirandantis skausmas šone ar apatinėje nugaros dalyje.

Šlapimo takų infekcijos taip pat gali sukelti spaudimo ar deginimo pojūtį, kuris jaučiamas dešinėje pusėje, ypač jei infekcija apėmusi dešinįjį inkstą.

Ką daryti, jei skauda dešinį šoną?

Visų pirma, svarbu stebėti, kiek ilgai trunka skausmas ir su kokiais simptomais jis susijęs. Jei skausmas nepraeina kelias valandas, stiprėja ar atsiranda kiti požymiai (karščiavimas, vėmimas, silpnumas), būtina kreiptis į medikus.

Daugiau apie galimas priežastis ir gydymo kryptis galite sužinoti šiame straipsnyje: skauda dešinį šoną.

Kada verta nerimauti?

Jeigu skausmas stiprėja, trukdo kvėpuoti, pereina į kitas kūno vietas ar jį lydi sąmonės sutrikimai, tai gali būti rimtos būklės požymis – pavyzdžiui, apendicito, inkstų kolikos ar net kepenų absceso.

Tokiais atvejais jokiu būdu nereikėtų laukti – reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba.

Kūnas kalba – svarbu jį išgirsti

Skausmas nėra vien diskomfortas – tai kūno signalas, kurio ignoruoti negalima. Kuo anksčiau nustatoma skausmo priežastis, tuo didesnė tikimybė sėkmingai ją pašalinti.

Rūpindamiesi savo sveikata laiku, užkertame kelią rimtesniems susirgimams ir išlaikome gerą savijautą kasdienybėje.

