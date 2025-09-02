Rokui Jokubaičiui patyrus skaudžią traumą – gydytojo žinia

R. Jokubaičiui patyrus traumą, ne vienas sirgalius sulaikęs kvapą laukė naujienų apie jos rimtumą ir prognozes, ar krepšininkas dar galės pasirodyti aikštelėje. Kaip paaiškėjo, savo pasirodymo Europos krepšinio čempionate sportininkas nebetęs, dabar laukia gydymo procesas.
Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams išsamiau apie šias traumas ir kiek laiko gali trukti gijimo procesas sutiko papasakoti gydytojas ortopedas-traumatologas Andrius Vaitiekus.
Šios traumos – dažnas reiškinys
Pirmiausia, pašnekovas aptarė tai, ar dažnai susiduriama su priekinio kairiojo kryžminio kelio raiščio ir menisko traumomis. Jis pasakojo, kad jos – jokia naujiena ir medikams su jomis tenka susidurti neretai.
„Taip, šios traumos tikrai yra dažnos. Apskritai, sportininkai dažniausiai susitraumuoja apatines galūnes, iš jų dažniausiai kelio sąnarį. Traumos dažniausiai patiriamos kontaktinio sporto metu: krepšinio, futbolo, regbio ar kitų sporto šakų metu“, – pasakojo pašnekovas.
Jis taip pat pridūrė, kad priekinio kairiojo kryžminio kelio raiščio trauma ir menisko traumos yra atskiros. Vis tik, gydytojas pridėjo, kad dažnai susiduriama su atvejais, kuomet nustatomos jos abi.
„Kalbant apie priekinio kryžminio raiščio plyšimą, tai galima sakyti, kad 50 proc. atvejų taip pat plyšta meniskas“, – informavo jis.
Atsistatymo laikas – net iki 9 mėnesių
Pasiteiravus gydytojo ortopedo-traumatologo A. Vaitiekaus, ar po tokių traumų yra atsigaunama lengvai, jis pripažino, kad ne.
Anot jo, šios traumos yra sudėtingos dėl to, kad pakankamai sunkiai gyja, o gijimo laikas užtrunka ne vieną mėnesį.
„Kiek ilgai gija – viskas priklauso nuo pažeidimo lygio, taip pat nuo to, ar nukentėjęs tik priekinis kryžminis raištis, ar ir meniskas. Dažniausiai kartu plyšta vidinis meniskas“, – pasakojo jis.
Pasiteiravus specialisto, galbūt yra numatytas tam tikras vidutinis gijimo laikas, jis pateikė terminus:
„Kompleksinės traumos metu, kai plyšta tiek priekinis kryžminis raištis, tiek meniskas, atsistatymas gali užtrukti iki 6–9 mėnesių, o kartais netgi ilgiau.“
Svarbiausia – klausytis gydytojo nurodymų
Galiausiai, pokalbio pabaigoje naujienų portalo tv3.lt skaitytojams A. Vaitiekus paaiškino, kad patyrus tokias traumas yra svarbu klausyti gydytojo.
Pasak pašnekovo, gydytojai pateikia atitinkamas rekomendacijas, kurios gali padėti paspartinti gijimą.
„Gijimo laikas – tai labai individualus dalykas ir būna įvairių atvejų. Viskas priklauso nuo to, koks tiksliai yra pažeidimas ir ką reikėtų daryti.
Sportininkams priekinio kryžminio kelio raiščio traumos, menisko traumos dažniausiai yra operuojamos, o tada toliau reikia sekti operavusio gydytojo rekomendacijas.
Gydytojas nurodo, kokį režimą reikia sekti, ko laikytis, kad kuo greičiau pavyktų atsistatyti, pradėti sportuoti“, – paaiškino jis.
Specialistas A. Vaitiekus pridūrė, kad jeigu trauma patirta kontaktinio sporto metu, tuomet pusmetis yra minimalus laikas siekiant atsistatyti po traumos.
Roko Jokubaičio trauma
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad Lietuvos rinktinės lyderio Roko Jokubaičio Europos čempionatas – baigtas. Kaip pranešė „Basketnews“ žurnalistas Donatas Urobonas, gynėjas patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio ir menisko traumą. Tai paaiškėjo po atlikto magnetinio rezonanso tyrimo.
R. Jokubaitis dar laukia antros nuomonės, o tyrimams vyks į Miuncheną. Šią vasarą gynėjas pasirašė sutartį su „Bayern“ komanda. Būtent Vokietijoje, jei reikės, Lietuvos rinktinės lyderiui bus atlikta ir operacija.
Jei blogiausias scenarijus pasitvirtins, be krepšinio jam gali tekti praleisti apie 9 mėnesius.
Kelį lietuvis susižeidė pirmadienį vakare per rungtynes su Suomija. R. Jokubaitis veržėsi link krepšio, kryptelėjo koją ir pašokęs nuo parketo iškart rodė, kad reikės keitimo.
Nušuoliavęs prie atsarginių suolo krepšininkas krito ant žemės, jam kurį laiką buvo suteikiama pagalba. Tuomet R. Jokubaitis sunkiai, padedamas personalo narių, nukeliavo į rūbinę.
Traumos vaizdo įrašą galite pamatyti teksto viršuje.
Iškart po rungtynių skaudžią situaciją komentavo treneris Rimas Kurtinaitis ir Lietuvos rinktinės krepšininkai.
„Nesu gydytojas, bet iš pirmo žvilgsnio nėra nieko ypatingo. Nežinau, kaip toliau, nenoriu spėlioti, tikiuosi geriausio, bus matyti“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
„Kažkas ten su keliu, suvaikščiojo, bet man sunku komentuoti. Žinau, kad blogiausio scenarijaus išvengta. Nenoriu prisikalbėti, nes tiksliai nežinau“, – sakė Ignas Sargiūnas.
„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma visą mūsų gražų dalyką apkartino“, – liūdėjo Jonas Valančiūnas.
Rokas žaidė nuostabiai Senojo žemyno pirmenybėse. Iki nelemto epizodo per 24 minutes gynėjas rinko po 17,3 taško, dalino po 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 18 balų naudingumą.
Rezultatu 81:78 Suomiją nugalėjusi Lietuva su 3 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu žengia antroje B grupės vietoje. Trečiadienį mūsiškių laukia paskutinis mačas su Švedija, o tuomet kelionė į Rygą, kur vyks atkrintamųjų kovos.
R. Jokubaičio gražiausi epizodai Europos čempionate:
