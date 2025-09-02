Siūlo naujovę dėl siuntimų ir vaistų išrašymo: tai galėtų sumažinti pacientų eiles

Tai numatančias įstatymų pataisas įregistravusi Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, konservatorė Jurgita Sejonienė mano, kad siūlomas reguliavimas leistų sumažinti pacientų eiles, skatintų viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą.
Daugiau privačių įstaigų galėtų išrašyti siuntimus ir vaistus
Priėmus įstatymo pataisas, gydytojams, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su VLK ar nesudariusios, būtų sudarytos vienodos sąlygos išrašyti pacientams kompensuojamuosius vaistus ir siuntimus pas specialistus, kurių konsultacijos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.
Įstatymų pataisas parengusi J. Sejonienė taip pat siūlo numatyti mechanizmą, kuris padėtų, jos nuomone, išvengti rizikos dėl galimo neskaidraus PSDF biudžeto lėšų panaudojimo.
Jei Seimas pritartų, VLK būtų pavesta sudaryti specialias sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl siuntimų į PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas bei receptų kompensuojamiesiems vaistams išrašymo. Tokių sutarčių sudarymo tvarką tvirtintų sveikatos apsaugos ministras. Pasak J. Sejonienės, VLK būtų nustatyta pareiga prižiūrėti ir kontroliuoti šių siuntimų bei receptų išdavimo teisėtumą. Įstaigoms neteisėtai juos išrašius, anot projekto autorės, atsirastų prievolė atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, licencijas turintys gydytojai, dirbantys su VLK sutarčių neturinčiose įstaigose, neturi teisės išrašyti siuntimų kitų specialybių gydytojams valstybės laiduojamoms paslaugoms gauti. Jie taip pat negali skirti pacientams kompensuojamųjų vaistų.
„Toks teisinis reguliavimas blogina pacientų padėtį ir didina jų išlaidas sveikatos priežiūrai, prisideda prie betikslių eilių formavimo ir gydytojų darbo laiko švaistymo dubliuojant konsultacijas, apsunkina viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą ir racionalų sveikatos priežiūros sistemos išteklių naudojimą“, – sako J. Sejonienė.
Ji pažymi, kad tiek viešosiose, tiek privačiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys gydytojai privalo turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją. Galiojančią licenciją turi turėti ir tiek valstybinės, tiek privačios sveikatos priežiūros įstaigos.
„Teisės aktai nustato vienodus kokybės, saugos, profesinės kompetencijos ir atsakomybės standartus tiek privačioms, tiek valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms, todėl nėra pagrindo diferencijuoti gydytojų teisių ir pacientų galimybių priklausomai nuo įstaigos sudarytos ar nesudarytos sutarties su VLK“, – sako įstatymo pataisas parengusi parlamentarė J. Sejonienė.
Jeigu Seimas pritartų jos iniciatyvai, sveikatos apsaugos ministras iki šių metų pabaigos turėtų patvirtinti sutarčių, reglamentuojančių siuntimus gauti PSDF biudžeto apmokamas paslaugas ir receptų kompensuojamiesiems vaistams išrašymo, standartines sąlygas.
Seimo Teisės departamento nuomone, dėl pasiūlytų projektų turėtų būti atliktas antikorupcinis vertinimas ir gauta Vyriausybės išvada.
