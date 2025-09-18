Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Šulija – apie savaitgalio orus: „Į Lietuvą sugrįš vasara“

2025-09-18 18:00 / šaltinis: TV3
2025-09-18 18:00

Šiandien Lietuvoje buvo debesuota su pragiedruliais, vietomis palijo. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, daug kur palis, dažniausiai visai nedaug. Rytoj irgi nestigs debesų, bet pati diena bus šviesi. Trumpai ir negausiai palis tik vietomis.

Iki šiol Lietuvoje vyravusius vidutiniškai šiltus orus po truputį keis vis šiltesni. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 14–16 laipsnių šilumos, prie pat jūros dar daugiau. Rytoj įdienojus vyraus 18–20, šalies pietuose iki 22 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, orai bus visai neblogi“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Artimiausią naktį palis daug kur, dieną – jau tiktai vietomis, pats lietus bus negausus, o diena bus šviesi, tik truputį vėjuota. Oras naktį atvės iki 14–16 laipsnių, rytoj dieną vyraus 18–20, pietuose iki 22 laipsnių šilumos.

Šeštadienį debesys plonės, o patys orai šviesės, ypač dieną. Kai kur palis, bet labai nežymiai. Oras naktį atvės iki 15–17, dieną šils iki 21–23, pietuose iki 25 laipsnių šilumos.

Sekmadienį lietaus nenumatoma, naktį vėl atvės iki 15–17, dieną šils iki 24–26 laipsnių šilumos, tik prie pat jūros bus kiek gaiviau.

 Ką gi, savaitgalį į Lietuvą sugrįš vasara – tai tikrai smagi žinia“, – priduria N. Šulija.

Orai Europoje 

 

Orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems viena aukšto slėgio sritis, žemas slėgis šliesis prie jos šiaurėje.

Su aukšto slėgio sritimi daugmaž sutaps ir saulėtų orų sritis. Iš trijų pusių ją sups debesys, kai kur gana stori.

Šiluma iš naujo pradėjo per Ispaniją plūsti Prancūzijos link, šils ir centrinėje žemyno dalyje, gaivoka liks šiaurėje ir rytuose.

Romoje rytoj saulėta ir 31 laipsnis karščio, Barselonoje irgi skaisti saulė ir 25 šilumos, saulėtame Paryžiuje šils iki 28 laipsnių, Londone daug saulės ir 24 šilumos; Berlyne saulė pro debesis ir 24 laipsniai, Varšuvoje panašūs orai ir 22 šilumos.

