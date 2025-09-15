Gydytojas apie perdėtą tėvų norą vaikus užkrauti būreliais: „Grįžta devintą valandą ir krenta kryžiumi į lovą“

Laidoje specialistas atkreipia dėmesį, kad po vasaros atostogų grįžus į aktyvų socialinį gyvenimą ir uždaras erdves išauga susirgimų rizika, nuo kurių apsisaugoti padeda asmeninės higienos palaikymas. Rankas plauti, kaip sako gydytojas, ypač svarbu po kontakto su kitu žmogumi, pasinaudojus tualetu, prieš valgį.
Kuprinė ar rankinė?
Vienas svarbiausių mokyklos atributų – kuprinė. Laidoje specialistas įvardija pagrindinius kriterijus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį: kuprinė neturi būti per didelė ir per sunki, nugarinė jos dalis turėtų būti tvirta, pakietinta, kad svoris tolygiai pasiskirstytų. Siekiant išvengti kūprinimosi ir laikysenos sutrikimų I. Aleksa ragina tėvus prižiūrėti, kad vaikai į kuprines susidėtų ne visos savaitės, o tik šiai dienai reikalingas priemones.
„Be abejo, per didelė kuprinės masė sveria vaiką, tada stuburas verčiamas į vieną padėtį, o priešinantis pradedame kūprintis – bandome išnaudoti krūtinės raumenis, kad turėtume atsvarą. Vėliau, aišku, sutrinka laikysena. <...> Kaip kokį kontrabosą reikia vilkti ant savo kupros. Rekomenduoju tėveliams paimti tą kontrabosą ir panešioti, kad suprastų, koks tai jausmas“, – kalbėdamas apie per sunkias vaikų kuprines juokauja laidos svečias.
Galima pastebėti, kad dažnai vyresnėse klasėse besimokančios merginos vietoje kuprinių renkasi rankines. Paklaustas, kaip vertina tokį pasirinkimą, gydytojas taip pat nepraleido progos pajuokauti:
„Norit iš manęs gydytojo ar asmeninės nuomonės? Na, ko gero, mano tiek viena, tiek kita nuomonė sutaps, aš į tai žiūriu labai paprastai – dizaino prasme gal ir labai gražu, mes galime demonstruoti madas, bet sveikatos prasme nesusiformavusiam stuburui rankinės yra sunkumas. Mes nešame rankinę vienoje rankoje – lygiai tas pats būtų ir kuprinę nešti vienoje rankoje. Rekomenduoju [rankinių] vengti arba, kad jos turėtų pakankamai ilgą dirželį, kuris galėtų būti permetamas įstrižai kūno, kad kiek įmanoma mažiau iškreiptume anatominę kūno ašį“, – teigia specialistas.
Kiek poilsio reikia vaikui?
Ar šiuolaikiniai tėvai nespaudžia vaikų ne tik gerai mokytis, bet ir užsiimti įvairiausiomis popamokinėmis veiklomis? Gydytojas pastebi, kad šiuo aspektu yra nueinama į kraštutinumus – vaikai arba visai nelanko būrelių, arba lanko jų per daug.
„Grįžta devintą valandą,reikia ruošti namų darbus, po to jau kristi kryžiumi į lovą. Vienas, du būreliai, kažkoks užimtumas, užklasinė veikla yra rekomenduotini tiek priešingos pusės smegenų pusrutulio vystymuisi, tiek streso mažinimui, tinkamam koordinacijos formavimui ar gražesniam kūnui palaikyti. Reikėtų neperspausti – viskam yra saikas“, – perspėja gydytojas.
I. Aleksa pabrėžia, kad per didelė apkrova vaikus gali išsekinti ne tik fiziškai bet ir emociškai – tada vaikai nebenorės lankyti nei futbolo, nei dailės būrelių, o tėvai raudamiesi plaukus ieškos kur slypi problema.
Emociniai sunkumai
Laidoje gydytojas įvardija, kad pirma, penkta, devinta ir vienuolikta klasės gali tapti iššūkiu, nes šiose klasėse vaikai dažnai keičia mokyklas, atsiranda nauji bendraklasiai, mokytojai. Tokie pokyčiai gali būti nelengvi ir emociškai slegiantys, todėl svarbu įvertinti vaiko savijautą, atkreipti dėmesį, kaip jam sekasi šiuos pokyčius priimti. I. Aleksa teigia, kad tai išduoda ne tik pasikeitęs vaiko elgesys, nuotaika, bet ir dažnesnis susidūrimas su ligomis. Pasitaiko atvejų, kai šeima kreipiasi į gydytojus dėl fizinių sutrikimų, tačiau galiausiai paaiškėja, kad problemos yra psichologinės ir reikia griebtis specialistų pagalbos.
„Somatoforminiai sutrikimai, kai mes nerandame aiškios, realios priežasties, bet simpromai yra realūs ir jų nurašyti nereikėtų, tiesiog juo generuoja psichinė sistema ir psichikos sveikata neturėtų būti antrame plane. Kartais reikia ir psichologo konsultacijos, ir psichiatro konsultacijos. Jeigu matote, kad vaikui sunku ir mes ištyrę vaiką nuo galvos iki kojų nieko neradome, tikrai neatsisakykite šeimos gydytojo rekomendacijos nueiti pas vaikų ir paauglių psichiatrą“, – ragina specialistas.
Ar žinote, kiek valandų miego iš tikrųjų reikia jūsų vaikui? Kada „nenoriu į mokyklą“ slepia ne tinginystę, o emocinį pervargimą? Kodėl daug vaikų susiduria su antsvorio problema? Apie svarbiausius vaikų fizinės ir emocinės sveikatos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome:
00:00 - 00:30 Laidos ir pašnekovo pristatymas
00:30 - 02:40 Kokie pokyčiai rutinoje daro didžiausią įtaką vaikų sveikatai?
02:40 - 07:40 Kaip tinkamai pasirinkti kuprinę ir ką gydytojas galvoja apie rankines?
07:40 - 11:30 Vaiko kasdienė rutina: tinkamas mokslų, būrelių ir poilsio balansas
11:30 - 16:40 Vaikų mityba ir nutukimo problema – kaip ją spręsti?
16:40 - 25:44 Kokie ženklai išduoda, kad vaikui reikia palaikymo ir ką daryti susidūrus su emociniais sunkumais?