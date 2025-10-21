47-erių Pavelas mirė 31 valandą nesulaukęs lovos ligoninės skyriuje: staiga sustojo širdis

47-erių Pawełas Hoffmannas buvo paguldytas į šv. Barboros ligoninę Sosnovece dėl ūminio inkstų nepakankamumo. Jis mirė po 31 valandos laukimo, kol atsiras vieta nefrologijos skyriuje. Jam tiesiog neatsirado laisvos lovos palatoje, rašo fakt.pl.
47-erių vyras mirė ligoninėje
P. Hoffmanas vyko į dvi gydymo įstaigas. Liepos 15 d. jis staiga pasijuto blogai darbe – apalpo, skundėsi pilvo skausmu ir vėmimu. Greitosios pagalbos automobiliu jis buvo nugabentas į Dąbrowie Górniczej esančią gydymo įstaigą.
Ten skubios pagalbos skyriuje jam buvo pasakyta, kad apsinuodijo maistu, greičiausiai kiniška sriuba. Jam buvo suleista vaistų, jis pasijuto geriau ir buvo išleistas namo. Taip pat jam buvo rekomenduota pasitikrinti pas nefrologą dėl inkstų veiklos rodiklių.
Kitą dieną, 6.14 val., Pawełas vėl pateko į skubios pagalbos skyrių – šįkart tiesiai iš namų jis buvo nugabentas į šv. Barboros ligoninę Sosnovece. Pilvo skausmai nesiliovė. Dėl blogėjančių uždegiminių rodiklių jis buvo konsultuotas nefrologo.
„Sūnus turėjo būti perkeltas į nefrologijos skyrių, bet, kaip paaiškėjo, dėl vietų trūkumo jis liko skubios pagalbos skyriuje stebėjimo palatoje, kol atsilaisvins lova“, – pasakojo J. Hoffmannas, rodydamas įrašus sūnaus medicininėje istorijoje.
Liepos 17 d. po vidudienio Paweło sveikatos būklė staiga pablogėjo. Sustojus širdžiai, Pawełas mirė. Skrodimas parodė, kad mirties priežastis buvo ūminis inkstų nepakankamumas, sepsis ir širdies sustojimas.
Gedintis tėvas kelia svarbius klausimus
Jo tėvas Janas įsitikinęs, kad jo sūnaus gyvybę buvo galima išgelbėti, jei jam būtų atsiradusi vieta ligoninėje. Spalio pradžioje, kai jau surinko visą dokumentaciją, jis pranešė Sosnoveco–Šiaurės apylinkės prokuratūrai apie galimą ligoninės personalo pareigų nevykdymą.
„Ligoninė nieko nepadarė. Kodėl sūnaus nepervežė į kitą ligoninę, kur yra nefrologijos skyrius? Kodėl jo neprijungė prie dializės aparato?“ – klausimus kelia mirusiojo tėvas ir teigia, kad ligoninė jam nepateikė jokių paaiškinimų.
„Fakt“ kreipėsi į šv. Barboros ligoninės atstovę spaudai komentaro apie šią situaciją. Ginał pateikė paaiškinimą ir tikino, kad pacientui buvo suteikta profesionali medicininė priežiūra, tačiau į žurnalistų klausimus neatsakė, motyvuodama tuo, kad šeima nesuteikė leidimo teikti žiniasklaidai informaciją apie paciento sveikatą.
Žurnalistai taip pat klausė, kodėl Pawełas neatsirado lovos ligoninėje ir kodėl ligoninė nepervežė paciento į kitą netoliese esančią gydymo įstaigą.
Lenkijos Pacientų teisių ombudsmeno spaudos tarnyba „Fakt“ paaiškino, kad pacientas neprivalo pats ieškoti vietos kitoje ligoninėje ar organizuoti transporto pergabenimui. Panašų atsakymą pateikė ir Nacionalinis sveikatos fondas.
„Pacientas, esantis būklės, kai reikalinga skubi pagalba, neprivalo pats ieškoti vietos ligoninėje – atsakomybė už tinkamos gydymo vietos užtikrinimą tenka ligoninei.
Jei ligoninėje nėra laisvų vietų, ji privalo bendradarbiauti su kitomis gydymo įstaigomis ir, jei reikia, perkelti pacientą į įstaigą, galinčią suteikti pagalbą“, – „Fakt“ aiškino Nacionalinio sveikatos fondo atstovas spaudai Rafałas Razikas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!