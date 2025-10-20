Gimdydama namuose mirė garsi nuomonės formuotoja: vyro žodžiai drasko širdį

Moteris išgarsėjo socialiniuose tinkluose dalindamasi sveikų patiekalų receptais ir patarimais, kaip gyventi natūraliau bei sąmoningiau. Deja, rugsėjo 29-ąją, gimdydama savo pirmąjį vaiką namuose, ji patyrė netikėtą ir itin retą komplikaciją, kurios gydytojams nepavyko suvaldyti.
Vyras parašė atvirą laišką
Jos vyras Nathanas Hatfield socialiniuose tinkluose pasidalijo širdį draskančiu įrašu, kuriame atsisveikino su savo artimiausiu žmogumi.
„Stace mirė 2025 m. rugsėjo 29 d., sėkmingai pagimdžiusi mūsų pirmąjį sūnų Axelį namuose. Deja, netrukus po to kilo nenumatyta ir itin reta komplikacija. Ji buvo skubiai perkelta į ligoninę, kur personalas padarė viską, ką galėjo, tačiau, nepaisant jų pastangų, jos išgelbėti nepavyko,“ – rašė Nathanas.
Savo jautriame pranešime Nathanas apibūdino Stacey kaip „šviesą savo gyvenime“ ir „žmogų, be kurio pasaulis tapo blankesnis.“
„Pažinojau Stace devynerius nuostabius metus. Ji buvo mano gyvenimo šviesa, priežastis, dėl kurios kas rytą keldavausi. Žodžiais neįmanoma nusakyti, kaip skausminga ši netektis man ir visiems, kurie ją pažinojo ir mylėjo. Ji buvo mano švyturys audroje – pasaulis tapo tamsesnis be jos,“ – rašė jis.
Nathanas prisiminė, kad jų vestuvės Maldyvuose buvo „laimingiausia gyvenimo diena“, o pati Stacey – „gražiausias, darbščiausias, protingiausias ir rūpestingiausias žmogus.“
Pasak vyro, Stacey visą gyvenimą svajojo tapti mama – ir šią svajonę įgyvendino būtent taip, kaip visada troško: natūraliai, namų aplinkoje.
„Tapti mama buvo jos didžiausia gyvenimo svajonė. Ji tai padarė – taip, kaip visada norėjo. Ji dievino nėštumą, kasdien kalbėdavosi su mūsų sūnumi ir sakydavo, kad jį myli. Ji laikė Axelį savo rankose, maitino jį, pamatė, kad jis berniukas – ir jį mylėjo. Ji vis dar jį myli.
Ačiū visiems, kurie parašė ir palaikė mus šiuo neįsivaizduojamai sunkiu metu. Tai įrašas, kurio niekada nemaniau turėsiąs rašyti. Jei galiu kuo nors save paguosti, tai tuo, kad paskutinės Stace akimirkos buvo pačios laimingiausios, kokias esu matęs. Jos atmintis liks mūsų širdyse – jos šypsena galėjo užpildyti visą kambarį. Ačiū tau už nuostabų gyvenimą, mano meile. Žinau, kad tai ne pabaiga – dar susitiksime,“ – rašė Nathanas.
2019 m. Stacey įkūrė savo pirmąją įmonę „Natural Spoonfuls“, per kurią siekė skleisti natūralios, be priedų ir toksinų gyvenimo būdo idėjas. Ji bendradarbiavo su įvairiais prekių ženklais, kūrė edukacinį turinį ir įkvėpė tūkstančius žmonių keisti mitybos įpročius.
2023 m. ji išplėtė veiklą ir įkūrė turinio kūrimo įmonę „Waffl“, orientuotą į socialinių tinklų projektus bei maisto prekių ženklų komunikaciją.
