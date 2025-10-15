Siaubingas dvokas laiptinėje išdavė kraupią tiesą: pravėrus buto duris vaizdas sukrėtė net specialistus

Viename iš miesto daugiabučių buvo rastas 33 metų influencerės, modelio ir medicinos studentės Lidiane Aline Lorenco bei jos 15 metų dukters Mianos Sophyos Santos kūnai, rašoma fakt.pl.
Gyventojai pajuto nemalonų kvapą
Greitosios pagalbos tarnybas iškvietė kaimynai, pajutę keistą, nemalonų kvapą laiptinėje.
Atvykus ugniagesiams, buto durys buvo atidarytos ir viduje pareigūnai aptiko dviejų moterų kūnus. Policijos duomenimis, jos buvo mirusios jau kurį laiką. Mirties aplinkybės tiriamos.
Lidiane Lorenco buvo žinoma socialiniuose tinkluose – „Instagram“ platformoje ją sekė daugiau nei 54 tūkst. žmonių.
Ji gyveno moderniame daugiabutyje Rio de Žaneiro centre, į kurį persikėlė iš San Paulo. 15-metė dukra visai neseniai atvyko pas mamą gyventi jos naujajame bute.
Abi moterys buvo palaidotos praėjusį savaitgalį, jų kūnai pervežti į šalies vakarinę dalį.
Šis atvejis – dar vienas iš pastaruoju metu Braziliją sukrėtusių neišaiškintų nusikaltimų. Rugpjūtį motelyje buvo rasti negyvi karinės policijos pareigūnai Jeffersonas Luizas Sagazas ir jo partnerė, grožio salono savininkė Ana Carolina Silva.
Jų mirtis iki šiol išlieka mįslinga – jie buvo aptikti sūkurinėje vonioje.
