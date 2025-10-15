Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Siaubingas dvokas laiptinėje išdavė kraupią tiesą: pravėrus buto duris vaizdas sukrėtė net specialistus

2025-10-15 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 12:50

Rio de Žaneire, Brazilijoje, gyventojus sukrėtė netikėta 33 metų influencerės ir jos 15-metės dukters mirtis.

Siaubingas dvokas laiptinėje išdavė kraupią tiesą (nuotr. 123rf.com)

Rio de Žaneire, Brazilijoje, gyventojus sukrėtė netikėta 33 metų influencerės ir jos 15-metės dukters mirtis.

0

Viename iš miesto daugiabučių buvo rastas 33 metų influencerės, modelio ir medicinos studentės Lidiane Aline Lorenco bei jos 15 metų dukters Mianos Sophyos Santos kūnai, rašoma fakt.pl.

Gyventojai pajuto nemalonų kvapą

Greitosios pagalbos tarnybas iškvietė kaimynai, pajutę keistą, nemalonų kvapą laiptinėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykus ugniagesiams, buto durys buvo atidarytos ir viduje pareigūnai aptiko dviejų moterų kūnus. Policijos duomenimis, jos buvo mirusios jau kurį laiką. Mirties aplinkybės tiriamos.

Lidiane Lorenco buvo žinoma socialiniuose tinkluose – „Instagram“ platformoje ją sekė daugiau nei 54 tūkst. žmonių.

Ji gyveno moderniame daugiabutyje Rio de Žaneiro centre, į kurį persikėlė iš San Paulo. 15-metė dukra visai neseniai atvyko pas mamą gyventi jos naujajame bute.

Abi moterys buvo palaidotos praėjusį savaitgalį, jų kūnai pervežti į šalies vakarinę dalį.

Šis atvejis – dar vienas iš pastaruoju metu Braziliją sukrėtusių neišaiškintų nusikaltimų. Rugpjūtį motelyje buvo rasti negyvi karinės policijos pareigūnai Jeffersonas Luizas Sagazas ir jo partnerė, grožio salono savininkė Ana Carolina Silva.

Jų mirtis iki šiol išlieka mįslinga – jie buvo aptikti sūkurinėje vonioje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

