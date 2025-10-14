Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė gerbiamas Lietuvos architektas

2025-10-14 10:50
2025-10-14 10:50

Kaišiadorių kraštas išgyvena skaudžią netektį – mirė rajono garbės pilietis, architektas, aktyvus visuomenės veikėjas Stasys Petrauskas (1944–2025).

Apie kraštą palietusią netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Atsisveikinama su architektu Stasiu Petrausku

S. Petrauskas buvo ilgametis Kaišiadorių rajono vyriausiasis architektas, priklausė Lietuvos architektų sąjungai, įkūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kaišiadorių skyrių.

Nenuilstantys S. Petrausko darbai neliko nepastebėti – 2020-aisiais jam suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

„Netekome Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio Stasio Petrausko

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės pilietis, architektas Stasys Petrauskas – ilgametis Kaišiadorių rajono vyriausiasis architektas, Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kaišiadorių skyriaus įkūrėjas ir vadovas, aktyvus visuomenės veikėjas.

Stasys Petrauskas gimė 1944 m. kovo 5 d. Rudžių kaime, Radviliškio rajone. Nuo 1969 m. gyveno ir dirbo Kaišiadoryse, reikšmingai prisidėjo prie miesto ir rajono architektūrinės raidos, kultūros paveldo išsaugojimo bei laisvės kovotojų atminimo įamžinimo.

Už nuopelnus Kaišiadorių kraštui 2020 m. vasario 27 d. Stasiui Petrauskui suteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Jo darbai – daugelio paminklų, koplytėlių ir memorialų projektai, tapę svarbia mūsų krašto istorinės atminties dalimi.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, bičiuliams ir visiems, kurie jį pažinojo.

Tebūna šviesus Stasio Petrausko atminimas – pagarbus įprasminimas Jo gyvenimo ir darbų, skirtų Lietuvai ir Kaišiadorių kraštui“, – dalijosi Kaišiadorių rajono savivaldybė.

TOLIAU SKAITYKITE
