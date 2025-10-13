Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė Lietuvos vyrų regbio rinktinės buvęs treneris

2025-10-13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 16:38

Buvęs Velso moterų bei Lietuvos vyrų regbio rinktinės vyriausiasis treneris Warrenas Abrahamsas mirė, sulaukęs 43 metų. Belgijos regbio federacija pranešė, kad treneris, kilęs iš Pietų Afrikos Respublikos, mirė būdamas su nacionaline moterų komanda Kenijoje vykusiame Safari 7s turnyre.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Buvęs Velso moterų bei Lietuvos vyrų regbio rinktinės vyriausiasis treneris Warrenas Abrahamsas mirė, sulaukęs 43 metų. Belgijos regbio federacija pranešė, kad treneris, kilęs iš Pietų Afrikos Respublikos, mirė būdamas su nacionaline moterų komanda Kenijoje vykusiame Safari 7s turnyre.

0

Belgijos regbio federacija rašė esanti sukrėsta ir nuliūdusi dėl netikėtos netekties.

„Warrenas buvo kur kas daugiau nei treneris – jis buvo mentorius, lyderis ir, svarbiausia, geras bei dosnus žmogus“, – sakoma federacijos pranešime.

„Jo šypsena, išmintis ir rami stiprybė, kurią jis suteikdavo komandai, niekada nebus pamirštos“, – rašė federacija.

Abrahamsas treniravo „Harlequins“ akademiją nuo 2011 iki 2019 metų, vėliau dirbo septynetų komandų vadybos grupėse su JAV moterų ir Anglijos vyrų rinktinėmis, rašo bbc.com.

Jis buvo paskirtas Velso moterų rinktinės vyriausiuoju treneriu 2020 m. lapkritį, tačiau pareigas paliko mažiau nei po devynių mėnesių – kitą vasarą.

Velso regbio sąjunga išplatino pranešimą:

„Nuoširdžiai užjaučiame Warreno Abrahamso šeimą ir draugus – visos Velso regbio bendruomenės vardu“.

Abrahamsas dirbo konsultantu Brazilijos moterų septynetų rinktinėje prieš šių metų pradžioje prisijungdamas prie Belgijos komandos.

„Harlequins“ komanda pareiškė:„Jo aistra, lyderystė ir atsidavimas žaidėjų tobulėjimui buvo juntami ne tik ‘Harlequins’ klube, bet ir visame regbio pasaulyje per jo išskirtinę karjerą“.

Treniravo ir Lietuvos vyrų komandą

2015-aisiais metais Warrenas Abrahamsas viešėjo ir Lietuvoje bei treniravo Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinę.

Netektimi pasidalino ir Lietuvos regbis savo socialiniuose tinkluose, reikšdami gilią užuojautą trenerio šeimai.

Pasidalinę Warreno Abrahamso nuotrauka, rašo:

„Regbio bendruomenė giliai sukrėsta dėl netikėtos, buvusio Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinės (2015 m.), trenerio Warren'o Abrahams'o (1982–2025) mirties.

Mūsų bendruomenės mintys yra su Warren'o šeima, draugais ir visais, kurių gyvenimus jis palietė.

Ilsėkis ramybėje Waren'ai“.

