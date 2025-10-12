Užgeso žinomo advokato gyvybė: „Dalinamės žinia, kurią sunku priimti“

Netektį išgyvenanti šeima taip pat turi ir vieną prašymą.
Paviešino atsisveikinimo detales
Įraše ne tik pasidalijo apie atsisveikinimo detales su velioniu, tačiau kolegos jautriai aprašė, koks buvo E. Margevičius.
„Šiandien dalinamės žinia, kurią sunku priimti – mūsų kolega, vadovas ir draugas Edgaras Margevičius. iškeliavo.
Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Skausmo užuovėja“, 1 salė. Rūtų g. 65, Alytus.
Spalio 13 d. (pirmadienis), 10:00–20:00
Spalio 14 d. (antradienis), 09:30–12:00
Šv. Mišios: Spalio 13 d. (pirmadienį), 18:00 val., Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Varėnos g. 24, Alytus.
Išlydėjimas į amžinybę (nuo laidojimo namų): 12:00 val. Pirmo Alytaus kapinės, Uosių g. 14, Alytus.
Šeimos prašymas: vietoj vainikų atnešti pora baltų gėlių.
Jei Edgaras galėtų pats parašyti šį tekstą, jis tikriausiai nusišypsotų ir pasakytų: gyvenimas vis tiek yra gražus ultramaratonas. Kelias gali pasikeisti, kojos pavargti, bet prasmė – ta pati: eiti pirmyn, kiekvieną dieną po vieną žingsnį.
Mums jis buvo daugiau nei vadovas. Jis buvo žmogus, kuris išklausydavo, turėjo laiko kiekvienam. Užtekdavo kelių minučių pokalbio su juo, kad pajustum – tu gali daugiau, nei pats manei. Jis mokėjo pakelti kartelę, bet kartu ištiesdavo ranką, kad ją pasiektum. Ir visada primindavo: darbas nėra tik dokumentai. Darbas yra žmonės. Istorijos. Drauge nueitas kelias.
Jo drąsa ir gebėjimas įkvėpti kitus – paliko mums pamoką, kuriai nereikia knygų.
Šiandien sakome: ačiū, Edgarai Už tai, kad kiekvieną komandoje matei pirmiausia kaip žmogų. Už tai, kad įkvėpdavai judėti pirmyn net tada, kai mums atrodė sunkiausia.
Už tai, kad mokėjai pasidžiaugti mūsų laimėjimais kaip savais.Edgaras išėjo, bet jo palikta kryptis, vertybės ir šypsena visada išliks Prevence kasdienybėje. Kai bus sunku – prisiminsime jo balsą, ramiai sakantį: „Einam.“ Ir eisime. Kartu“, – rašoma socialiniame tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!