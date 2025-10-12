Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Užgeso žinomo advokato gyvybė: „Dalinamės žinia, kurią sunku priimti“

2025-10-12 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 19:30

Užgeso žinomo advokato Edgaro Margevičiaus (1991–2025) gyvybė. Skaudžią žinią pranešė jo kolegos iš verslo teisės advokatų kontoros „Prevence Legal“.

Edgaras Margevičius, žvakė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

3

Netektį išgyvenanti šeima taip pat turi ir vieną prašymą.

Paviešino atsisveikinimo detales

Įraše ne tik pasidalijo apie atsisveikinimo detales su velioniu, tačiau kolegos jautriai aprašė, koks buvo E. Margevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien dalinamės žinia, kurią sunku priimti – mūsų kolega, vadovas ir draugas Edgaras Margevičius. iškeliavo.

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Skausmo užuovėja“, 1 salė. Rūtų g. 65, Alytus.

Spalio 13 d. (pirmadienis), 10:00–20:00

Spalio 14 d. (antradienis), 09:30–12:00

Šv. Mišios: Spalio 13 d. (pirmadienį), 18:00 val., Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Varėnos g. 24, Alytus.

Išlydėjimas į amžinybę (nuo laidojimo namų): 12:00 val. Pirmo Alytaus kapinės, Uosių g. 14, Alytus.

Šeimos prašymas: vietoj vainikų atnešti pora baltų gėlių.

Jei Edgaras galėtų pats parašyti šį tekstą, jis tikriausiai nusišypsotų ir pasakytų: gyvenimas vis tiek yra gražus ultramaratonas. Kelias gali pasikeisti, kojos pavargti, bet prasmė – ta pati: eiti pirmyn, kiekvieną dieną po vieną žingsnį.

Jo drąsa ir gebėjimas įkvėpti kitus – paliko mums pamoką, kuriai nereikia knygų.

Šiandien sakome: ačiū, Edgarai Už tai, kad kiekvieną komandoje matei pirmiausia kaip žmogų. Už tai, kad įkvėpdavai judėti pirmyn net tada, kai mums atrodė sunkiausia.

Už tai, kad mokėjai pasidžiaugti mūsų laimėjimais kaip savais.Edgaras išėjo, bet jo palikta kryptis, vertybės ir šypsena visada išliks Prevence kasdienybėje. Kai bus sunku – prisiminsime jo balsą, ramiai sakantį: „Einam.“ Ir eisime. Kartu“, – rašoma socialiniame tinkle.

