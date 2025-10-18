Pravėrę Suvalkuose paliktą lagaminą pareigūnai sustingo: išvydo makabrišką vaizdą

Tyrėjai jau nustatė, kad žuvusioji – 90-metė vietos gyventoja, tačiau atsakymų į pagrindinį klausimą vis dar nėra: kaip ji mirė?
Kūnas lagamine prie ligoninės
Birželio pabaigoje, visai netoli judrios Suvalkų gatvės, priešais ligoninės stovėjimo aikštelę, buvo rastas lagaminas. Nieko blogo neįtardamas praeivis jį pastebėjo ir pranešė policijai.
Kai pareigūnai jį atidarė – visi akimirkai sustingo. Viduje buvo žmogaus kūnas, rašoma fakt.pl.
Netrukus nustatyta, kad tai 90-metė moteris, gyvenusi vos už kilometro nuo lagamino radimo vietos. Po kelių dienų buvo sulaikytas įtariamasis – jos sūnus, 55 metų Stanisławas S.
Jam pareikšti kaltinimai, tačiau, bent jau kol kas, ne dėl žmogžudystės. Šiuo metu jis kaltinamas dėl nepagarbaus elgesio su žmogaus palaikais (pagal Lenkijos baudžiamojo kodekso 262 str. 1 d.).
Suėmimas daugiabutyje: „Kur ji? Kur ta ponia?“
Liepos 2-osios vakarą aplink daugiabutį Pułaskio gatvėje kilo didelis sujudimas. Civilių drabužiais apsirengę pareigūnai įsiveržė į vieną iš butų ir jėga iš jo išvedė vyrą.
„Jį apsupo kokie dešimt policininkų. Net ginklus išsitraukė“, – pasakojo viena daugiabučio gyventoja.
Laiptinėje skambėjo vienas ir tas pats klausimas: „Kur ji? Kur ta ponia? Girdi, ką tau sako? Kur ji?“ Įtariamasis tik sumurmėjo: „Ne.“
„Gerai. Tai ką tu su ja padarei?“ – tęsė pareigūnai. Į šiuos klausimus jie atsakymų nesulaukė.
Makabriškas radinys ir neatsakyti klausimai
Wojciechas Piktelis, Suvalkų prokuratūros atstovas, aiškino, kad kūnas lagamine prieš jį surandant išgulėjo bent jau kelias dienas, tačiau, ko gero, ne ilgiau nei dešimt.
Ant kūno nesimatė jokių žaizdų ar sužalojimų, galinčių paaiškinti mirties priežastį. Dėl karščio ir laiko poveikio palaikai buvo pradėję irti.
Atliktas skrodimas taip pat neatskleidė, nuo ko mirė garbaus amžiaus moteris, todėl šiuo metu laukiama papildomų cheminių, toksikologinių ir histopatologinių tyrimų išvadų.
„Tyrimas dar vyksta. Šiuo metu turimi duomenys leido pareikšti įtarimus, kurie galbūt pasitvirtins gavus rezultatus“, – sakė prokurorė Małgorzata Kozłowska-Szmigiero iš Suvalkų prokuratūros.
Sūnus suimtas, aiškinamasi, kaip moteris mirė
Pasak prokuratūros, 55 metų vyras kaltę pripažino ir davė parodymus, kurių turinys kol kas neviešinamas, kad nebūtų pakenkta tyrimui.
Teismas leido jį suimti trims mėnesiams. Taip pat paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė – ekspertai turi nustatyti, ar Stanisławas S. nusikaltimo metu buvo pakaltinamas. Vyras nuo spalio 15 d. stebimas psichiatrijos skyriuje, čia praleis keturias savaites.
Daugiabučio, kuriame gyveno senjorė, gyventojai kalba atvirai: „Ji tikriausiai tiesiog užspringo ir mirė. O jis, matyt, norėjo toliau gauti jos pensiją.“
Ar moters mirtis iš tiesų buvo nelaimingas atsitikimas, ar už jos slypi kur kas šiurpesnė istorija – turėtų paaiškėti artimiausiais mėnesiais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!