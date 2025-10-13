Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pasipiktinimą sukėlęs poelgis Lenkijoje: 2 turistai sulaikyti už netinkamus gestus

2025-10-13 14:08
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-13 14:08

Lenkijoje – pasipiktinimą sukėlęs incidentas: buvusioje Aušvico koncentracijos stovykloje sulaikyti du Albanijos turistai, kurie, kaip pranešama, demonstravo nacių pasisveikinimo gestą prie vadinamųjų Mirties vartų.

Pasipiktinimą sukėlęs poelgis Lenkijoje: 2 turistai sulaikyti už netinkamus gestus (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje – pasipiktinimą sukėlęs incidentas: buvusioje Aušvico koncentracijos stovykloje sulaikyti du Albanijos turistai, kurie, kaip pranešama, demonstravo nacių pasisveikinimo gestą prie vadinamųjų Mirties vartų.

1

Lenkijos teisėsaugos pareigūnai sulaikė du Albanijos piliečius, pastebėtus rodant nacių gestą buvusioje koncentracijos stovykloje Aušvice-Birkenau, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Incidentas, sukėlęs visuomenės pasipiktinimą, įvyko spalio 10 d. Turistas iš Nyderlandų pastebėjo albanus, darančius nacių pasisveikinimo gestus prieš vieną iš sargybos bokštų, esančių prie vadinamųjų Mirties vartų.

23 metų jaunuoliai buvo greitai sulaikyti muziejaus apsaugos darbuotojų, o vėliau į įvykio vietą iškviesta policija. Pareigūnai surinko įrodymus, patvirtinančius, kad turistai rodė nacistinį pasisveikinimą.

Albanams gresia net laisvės atėmimas

Abiem albanams pareikšti kaltinimai dėl nacizmo propagavimo. Jiems gresia bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Policijos pranešime apie incidentą padėkota 35 metų olandui, kuris sureagavo į pasipiktinimą keliantį elgesį, už jo „teisingą reakciją“.

