Į mokyklą išėję 14-metė Maja ir 15-metis Viktoras namo nebegrįžo: kūnus policininkai rado krūmuose

14-metė ir 15-metis išėjo į mokyklas, bet iš jų taip ir nebegrįžo. Nors tarnybos aktyviai dirbo ir buvo vilčių, kad jaunuoliai sugrįš pas šeimas, šeštadienio popietę pasiekė tragiškos naujienos.
Už turgaus Lenkijoje, Ržešuve, vietoje, kur pradėta tiesti „Wisłokostrada“ magistralė, stovi laikina tvora. Įvažiavimas ten oficialiai draudžiamas, tačiau pėsčiomis galima patekti be didesnių sunkumų, ypač vakare, kai darbininkai jau būna išėję.
Būtent taip buvo penktadienį, spalio 10 d., kai nutrūko ryšys su 14-mete Maja. Ją lydėjo 15-metis Viktoras, paauglys iš Sanoko apylinkių, Pakarpatės regione. Kitą dieną jų kūnai buvo rasti krūmynuose, visai šalia tiesiamo naujo kelio.
Nors oficialiai kelias dar neveikia, jis atrodo beveik baigtas – naujas asfaltas, žibintai, šaligatvis. Dešinėje kelio pusėje, ties posūkiu, stovi apleistas raudonas namas su išdaužytais langais. Šalia prasideda apžėlęs griovys, gerai žinomas vietos gyventojams.
„Jaunimas čia dažnai renkasi – pabūti, parūkyti, praleisti pamokas, tiesiog „pranykti“ kuriam laikui. Būtent čia, prie tos lūšnos, paaugliai esą išmetė savo telefonus“, – pasakoja rajono gyventojas.
Makabriškas radinys krūmynuose
Iki šiol žinoma, kad Maja ir Viktoras paėjo toliau – iki vietos, kur asfaltas staiga baigiasi, o už paskutinio žibinto prasideda šlaitas ir statomas viadukas. Būtent čia šeštadienį žmonės matė katafalką ir daug policijos pareigūnų.
Vienas gyventojas nurodė, kad už keliasdešimties metrų, tankiuose krūmuose, buvo rasti paauglių kūnai. Vietoje matyti stipriai ištrypta žolė ir numesta pirštinė, greičiausiai likusi po tarnybų darbo, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.
Moteris, gyvenanti visai šalia, drebančiu balsu pasakoja: „Žinau apie šią tragediją, viskas nutiko visai čia pat. To neįmanoma suvokti. Meldžiuosi už juos... Nežinau, kas vyksta jaunų žmonių galvose. Ne man tai vertinti. Tiesiog be galo užjaučiu tėvus. Kaip motina – net negaliu to įsivaizduoti.“
Policija ieškojo visoje apylinkėje
Kitas gyventojas prisimena, kad šeštadienio rytą čia knibždėte knibždėjo daugybė pareigūnų: „Jie ieškojo visur, net upėje. Bet viskas įvyko čia, krūmuose. Nežinau, kaip tiksliai tai nutiko. Policija tik sakė, kad trečiųjų asmenų įsitraukimas atmestas.“
Maja ir Viktoras susipažino prieš kelerius metus, greičiausiai stovykloje. Nuo to laiko jie palaikė ryšį daugiausia internetu. Penktadienį Viktoras kaip visada nuėjo į mokyklą.
„Jis juokėsi, net gavo penketą“, – socialiniuose tinkluose apie paskutinį kartą, kai jį matė, rašė vienas jo draugų.
Po pamokų berniukas į namus nebegrįžo. Paskutinį kartą jį matė, kai jis išlipo iš autobuso vietinėje stotyje prie „Galeria Rzeszów“. Miesto centre jis susitiko su Maja.
Policijos duomenimis, mergina paskutinį kartą su artimaisiais bendravo prieš 18 val. Nuo to momento jos telefonas buvo išjungtas. Manoma, kad paaugliai iškart išėjo link vietos, kur vėliau rasti jų kūnai.
„Kas čia ateina, turi žinoti, kur eiti. Į tuos krūmus šiaip sau niekas neina“, – sako vietos gyventoja.
Kūnus rado policininkai
Pasak vieno gyventojo, kelios dienos iki tragedijos netoliese buvo matyta mergina, panaši į Mają.
„Ji čia vaikščiojo viena, prie tos statybvietės. Kaimynas ją pastebėjo, bet niekas tada nepagalvojo, kad tai gali būti svarbu. Tik vėliau tai susiejo, kai jo apie tai klausė policija paieškų metu“, – pasakoja vyras iš apylinkių.
Paieškos buvo vykdomos toje vietoje, kur paskutinį kartą registruota dingusiųjų telefonų buvimo vieta. Paauglių kūnus rado policija. Pareigūnai ir prokuratūra vis dar aiškinasi tikslias tragedijos aplinkybes.
Kaip pranešė „TVP3 Rzeszów“, remdamasi savo šaltiniais, 14-metė mergaitė ir 15-metis berniukas, kaip manoma, nusižudė.
15-mečio Viktoro mama socialiniuose tinkluose paskelbė širdį virpinantį įrašą, kuriame atsispindi nepakeliamas skausmas:
„Viskas nutilo. Visą dieną skambėję telefonai nutilo, durys nebeatsidaro kas akimirką. Sielvartas, neviltis ir sudaužyta motinos širdis, kuri nesupranta, kodėl.“
Iš mokyklos bendruomenės – jautrūs žodžiai
Ši tragedija sukrėtė visą Lenkiją. Sanoko gyventojai giliai sukrėsti. Viktoras buvo 1-osios mokyklų grupės mokinys, kurio vadovybė, mokytojai ir bendraamžiai jam skyrė jautrius žodžius:
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie vieno iš mūsų mokinių mirtį. Visa mokyklos bendruomenė jungiasi skausme ir susikaupime su šeima bei artimaisiais.
Šiomis sunkiomis akimirkomis prašome pagarbos, tylos ir susimąstymo. Tegul atminimas apie Jį išlieka mūsų širdyse“, – rašoma mokyklos pranešime socialiniuose tinkluose.
Ši tragedija sukrečia iki širdies gelmių. Ir vietiniai gyventojai, ir mokyklos mokinių tėvai ėmė kelti klausimus, kas galėjo privesti iki skaudžios nelaimės – pagal pirminę versiją, paauglių savižudybės.
Mintis apie savižudybę gali išduoti šie ženklai
Naujienų portalas tv3.lt dalijasi specialistų patarimais, kaip atpažinti ženklus, rodančius galimas mintis apie savižudybę – juos svarbu pastebėti visiems tėvams.
Kaip anksčiau portalui apie tai, kokie ženklai išduoda galimas mintis apie savižudybę, pasakojo psichologas, psichoterapeutas Gediminas Navaitis.
Psichologo teigimu, niekada nebus vienos priežasties, kuri paaiškins, kodėl žmonės nusprendžia nusižudyti. Tačiau klaidinga manyti, kad tik specialistai gali įvertinti ir pastebėti kito asmens vienišumą, jo problemas.
Pasak G. Navaičio, prastą žmogaus psichinę būklę galima įtarti tuomet, kai šis jaučiasi vienišas, neturintis su kuo bendrauti, net jei yra kitų žmonių apsuptyje.
Taip pat asmuo gali užsiminti ir išsakyti tokias mintis, pavyzdžiui, kad šis yra niekam nereikalingas, kad niekas neverks per jo laidotuves ar kad į jas niekas neatvyks.
„Kiekvienas iš mūsų tokių požymių galėtų pastebėti ir daugiau: žmogus atsisveikina, sutvarko kažkokius savo darbus, reikalus, tarsi nebesiruoštų jų daugiau daryti. Būtų didelė klaida ieškoti vieno kokio nors požymio ir iš jo spręsti, kas vyksta žmogaus galvoje.
Žmogus yra prieštaringas, įvairus. Jeigu artimiesiems būsime atidesni, patys pastebėsime tarpusavyje persipinančius nusivylimo, neadekvatumo ir atsiribojimo ženklus, suprasime, kad už jų gali slypėti ir ketinimas nusižudyti“, – paaiškino ekspertas.
Svarbu išgirsti žmogų, perklausti, ką jis nori tuo pasakyti, reikėtų palaikyti buvimu šalia, išklausyti, padėti ieškoti pagalbos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusį žmogaus elgesį, jei jis ima elgtis rizikingai, pavyzdžiui, veltis į konfliktus, elgtis agresyviai.
Gali pasireikšti ir kitokie požymiai – pasikeičia emocinė būklė, žmogus tampa jautresnis, nuleidžia rankas, nustoja bandyti spręsti problemas, gali imti tvarkyti palikimo, paveldėjimo klausimus, grąžinti skolas, artimiesiems atiduoti jiems asmeniškai brangius daiktus.
Eksperto teigimu, svarbu išgirsti žmogų, išklausyti, padėti ieškoti pagalbos, nukreipti, kur kreiptis ir kur galima gauti pagalbą.
