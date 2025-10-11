Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gerardo galvą prarijo 2,7 metro ryklys: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

2025-10-11 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 16:45

Jūrų biologas Gerrardas Kaonga prisiminė vieną iš baisiausių akimirkų savo gyvenime, kai 2,7 metrų ilgio Galapagų ryklys bandė praryti jam visą galvą. Laimei, vyrui pasisekė – po šio susidūrimo jis liko gyvas, nors patyrė 27 sužalojimus.

Gerardo galvą prarijo 2,7 metro ryklys: tai, kas vyko toliau, palieka be žado (nuotr. soc. tinklų, SCANPIX)

0

Ryklių išpuoliai yra viena iš didžiausių žmonių baimių vandenyne, tačiau tokie incidentai iš tikrųjų gana reti, rašoma unilad.com.

Pasak Floridos gamtos istorijos muziejaus atstovų, JAV 2024 m. įvyko tik 28 neišprovokuoti ryklių išpuoliai. Centrinėje Amerikoje metinių duomenų nėra, tačiau nuo 1907 iki 2025 m. Panamoje, Kosta Rikoje, Salvadore ir Nikaragvoje užregistruoti tik 23 išpuoliai.

Susidūrimas prie Kokosų salos

Rugsėjo pabaigoje jūrų mokslininkas Gerrardas iš Meksikos leidosi į vandenis prie Kokosų salos, ketindamas žymėti ryklius gamtosaugos tyrimams. Tačiau jis susidūrė su 2,74 metro Galapagų rykliu, kuris apsuko ratą aplink jį, kai Gerrardas į jį dūrė ietimi.

„Jis pasisuko į šoną mano kryptimi. Tai buvo labai greita. Burna buvo plačiai atverta – visa mano galva buvo jo burnoje per mažiau nei sekundę“, – pasakojo Gerrardas „New York Times“.

Laiminga pabaiga kritiškoje situacijoje

Gerrardas prisipažino girdėjęs traškesį, tačiau, laimei, tai nebuvo taip blogai, kaip galėjo būti:

„Bet tai buvo tik spaudimas. Kai tik ryklys pajuto mano kaukolę, jis mane paleido ir nuplaukė.“

Nors įkandimas nebuvo pats giliausias, pakako, kad kraujas pradėtų maišytis su vandeniu, o ryklio dantys perpjovė nardymo įrangos oro žarną.

Prisiminęs sumišimo akimirką, Gerrardas sakė: „Šešėlį mačiau du kartus priešais save. Jei jis būtų norėjęs, jis būtų galėjęs mane nužudyti.“

Po išsigelbėjimo Gerrardas lėtai pakilo į paviršių ir buvo nugabentas į savo komandos valtį bei vėliau į Kokosų salą, kur jam buvo suteikta pirmoji pagalba.

Kalbėdamas iš ligoninės, jis sakė, kad laukia žandikaulio operacijos ir galvos odos bei žaizdos veide siuvimo – iš viso jis patyrė 27 sužalojimus.

